iPhone 15 ne zaman çıkacak? İşte iPhone 15'in yeni özellikleri

Apple kullanıcıları iPhone 15'in ne zaman çıkacağını ve nasıl olacağını merak ediyordu. 9to5Mac'in aktardığı habere göre, Apple'ın yeni iPhone cihazlarını tanıtacağı etkinliği 13 Eylül'de düzenleyeceği öne sürüldü. Şirketin çalışanlarına bu tarihte izin yapmamaları için uyarıda bulunduğu kaydedildi.

Çoğu iPhone duyurusu Salı günü yapılırken, geçen yılki etkinlik 7 Eylül Çarşamba günü yapılmıştı. 13 Eylül de Çarşamba günü olduğu için Apple'ın önümüzdeki ay özel etkinliğini düzenlemek için seçtiği tarih 13 Eylül 2023 olabileceği belirtildi.

İPHONE 15 SATIŞA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Öte yandan iPhone'ları 13 Eylül'de duyurursa, ön siparişlerin 15 Eylül Cuma günü başlamasını ve cihazların bir hafta sonra 22 Eylül'de satışa çıkmasının beklendiği kaydedildi.

iPhone 14'lerin ön siparişleri 9 Eylül'de başlamış ve resmi olarak 16 Eylül'de satışa sunulmuştu.

Geçtiğimiz yıl iPhone 14 Plus satışları tedarik sorunları nedeniyle 7 Ekim'de başlamıştı.Benzer bir gecikme 2020 yılında da yaşanmış, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 mini'nin lansmanını etkilemişti.

İPHONE 15 PRO VE PRO MAX'TE YENİ ÇİP KULLANILACAK

iPhone 15 ve 15 Plus, iPhone 14 Pro'da bulunan A16 Bionic çip tarafından desteklenirken, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max yeni A17 çipi kullanacak. Apple, daha büyük Pro modeline özel olarak, daha iyi optik yakınlaştırma için yeni bir periskop lens ekleyecek.

İPHONE 15 ZAMLI FİYATLA ÇIKABİLİR

Bazı raporlara göre, yeni iPhone'ların fiyatları mevcut cihazlara kıyasla 200 dolara kadar yükselebilir.