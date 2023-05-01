İşte ANKA-3'ün uçacağı tarih: İsmail Demir Ulusal Kanal'a açıkladı

Savunma sanayinde önemli adımlar atılırken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’den yeni açıklamalar geldi. Demir, "HÜRJET’imiz ve mmu’mız şu anda devreye alınıyor. Görücüye çıktılar. Kızılelma’dan sonra jet motorlu insansız hava uçağımız ANKA-3 de bugün görücüye çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

İsmail Demir, Ulusal Kanal’a özel olarak konuştu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda TUSAŞ’ın ürettiği İnsansız Hava Araçları ailesinin 3’üncü üyesi olan ANKA-3’ün ne zaman uçacağını işaret etti. Demir, şöyle konuştu:

- Çok yakında birkaç hafta sayın, göreceksiniz uçtuğunu. Bu ay içinde uçtuğunu görebilirsiniz. Hadi bu ay olmadı gelecek ay onu da geçmez diye düşünüyoruz. Tabi ürünler birbirlerini kıskanarak da Kızılelma’yı da görünce herhalde ANKA-3ü burda tutamayabiliriz. O da kardeşinin yanına gitmek isteyebilir Çok yakında bekliyoruz onun da uçmasını.

Demir, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK-2’nim ATAK-1’den farkına da değindi. Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

- Bir klasman farkı. Helikopterleri özellikli kılan çevikliği bu tip ATAK tipi helikopterlerde bir de atış ve vuruş gücü. Tabii, taşıma kapasitesini arttırdığınızda üzerine koyacağınız silah ve mühimmatların çeşidi ve ağırlığı, cinsi, sayısı artıyor. O da vurucu kabiliyetinin daha ileri olması gerekiyor. Şimdi havaya kaldırdık Atak 2’mizi üzerindeki silahlarımızı entegre etmeye başlayacağız ama bir taraftan da çeviklik ve ataklık önemli.

Savunma Sanayi Başkanı Demir, eğitim uçağı HÜRJET’in de rakipleri arasında öne çıktığını kaydetti.

- HÜRJET’e rakip olabilecek 5 ülkeden fazla ülke yok. Rakipleri arasında öne çıkacağını ve önemli ihraç fazlalarına ulaşacağını da düşünüyoruz HÜRJET’in. Hem süpersonik insanlı jet uçağımız olması açısından hem de eğitim amaçlıyken de yakın hava destekli kullanılması açısından önemli.

İsmail Demir emekçilerin 1 Mayısını kutladı. Demir şunları ifade etti: