İşte Avrupa’nın deprem risk haritası! Türkiye'den iki büyükşehir var

Bilim insanları, Avrupa kıtası için hafifletme önlemlerinin temelini oluşturacak ve toplulukları doğal afetlerin etkilerine karşı daha dayanıklı hale getirecek ilk deprem risk modelini oluşturdu.

İŞTE EN RİSKLİ BÖLELER…

Afetlerin en çok tehdit ettiği şehirleri ve bölgeleri ortaya koydu. İşte en riskli böleler…

Yayımlanan haritada, Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, İtalya ve Romanya'nın Avrupa'da en yüksek deprem tehlikesine sahip ülkeler olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeleri Balkan ülkeleri takip ediyor.

Haritada en riskli bölgeler ise Türkiye'de İstanbul ve İzmir, İtalya'da Katanya ve Napoli, Romanya'da Bükreş ve Yunanistan'da Atina oldu.

Yayımlanan raporda depremlerin, 20. yüzyılda Avrupa'da 200 binden fazla ölümün meydana geldiğinin altını çizdi.

Ayrıca raporda 250 milyar Euro'luk hasar oluşturduğuna vurgu yapıldı.