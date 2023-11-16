Kancalı Kurt Tedavisi Birçok Hastalığın İyileşmesine Işık Oluyor!

Yeni bir pilot çalışmaya göre, canlı parazitlerle enfeksiyonel hastalıklara, inflamatuar bağırsak hastalıkları (IBD) için tam ölçekli sonuçlar doğurabilir. Ülseratif kolit hastalarına odaklanan bu çalışma, kancalı kurtları kontrollü bir ortamda kullanan ve bu durum için potansiyel bir tedavi olarak nasıl tolere edildiklerini araştıran türünün ilk çalışmasıdır.

Kancalı Kurtların Hastalıklar Üzerindeki Etkileri

Kancalı kurtlar, insanlar da dahil olmak üzere hayvan konakçılarının bağırsaklarını hedef alır, ancak giriş noktalarından bağırsağa kadar olan mesafe uzun bir yolculuktur. Larvalar genellikle deriden, çoğunlukla ayaklardan girer, burada kan dolaşımına karışır ve akciğerlere ulaşır. Solunum yolunda yolculuk ederek sonunda öksürüp yutulurlar ve sonunda nihai varış noktalarına, yani bağırsaklara ulaşırlar.

Larva kancalı kurtlar bağırsaklara girdikten sonra yaşam döngüsünün bir sonraki aşamasını tamamlayarak yetişkin haline gelebilirler, böylece çiftleşebilirler ve buluşmalarını bağırsak duvarından aldıkları kanla sürdürürler. Yumurtalar dışkıyı takip ederek vücuttan dışarı çıkar ve döngü yeniden başlar.

Bağırsakları hedef alan bir grup solucanın ülseratif kolit gibi İBH'nin bir türüne nasıl fayda sağlayabileceğini merak ediyorsanız, bazı parazitlerin fizyolojik yararları tıbbın çeşitli alanlarında belirlenmiştir. Bazı araştırmalar, kancalı kurtlar, parazitler ve tenyalar gibi helmint parazitleriyle enfeksiyonun yalnızca IBD'nin tedavisinde değil aynı zamanda astım, egzama, multipl skleroz, romatoid artrit ve diyabetin tedavisinde de faydalı olduğunu bulmuştur.

Kancalı Kurtlara İnanç Büyüyor

Kancalı kurtlara olan inanç o kadar güçlü ki, bazı İBH hastaları, henüz bunu destekleyecek tıbbi verilere sahip olmasalar da, solucanlarla zaten çalışıyorlar.

Kancalı kurtların ülseratif kolit için potansiyel bir tedavi olarak tolere edilip edilemeyeceğini araştıran yeni bir çalışmanın yazarları, kancalı kurtlar tedavilerde kullanıldığını ama deneme çalışmalarının eksik olduğunu ifade etti.

Pilot çalışmanın ardından araştırmacıların vardığı sonuç, kancalı kurt tedavisi, geleneksel ilaçlara alternatif bir tedavi seçeneği sağlayabilir ve günlük ilaç alma ihtiyacını ortadan kaldırarak uyumu artırabilir olması. Bu çalışma ülseratif kolitte etkili olup olmadığını kanıtlamaya yönelik bir adımdır.