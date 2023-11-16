Kancalı Kurt Tedavisi Birçok Hastalığın İyileşmesine Işık Oluyor!

Kancalı kurtlarla enfekte olmak çok çeşitli hastalıklar için çözüm yolu olabilir. Kancalı kurt tedavisi nedir? Kancalı kurt tedavisini araştırdık ve sizinle paylaşmak istedik.

Kancalı Kurt Tedavisi Birçok Hastalığın İyileşmesine Işık Oluyor!
Kancalı Kurt Tedavisi Birçok Hastalığın İyileşmesine Işık Oluyor!
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Yeni bir pilot çalışmaya göre, canlı parazitlerle enfeksiyonel hastalıklara, inflamatuar bağırsak hastalıkları (IBD) için tam ölçekli sonuçlar doğurabilir. Ülseratif kolit hastalarına odaklanan bu çalışma, kancalı kurtları kontrollü bir ortamda kullanan ve bu durum için potansiyel bir tedavi olarak nasıl tolere edildiklerini araştıran türünün ilk çalışmasıdır.

Kancalı Kurtların Hastalıklar Üzerindeki Etkileri

Kancalı kurtlar, insanlar da dahil olmak üzere hayvan konakçılarının bağırsaklarını hedef alır, ancak giriş noktalarından bağırsağa kadar olan mesafe uzun bir yolculuktur. Larvalar genellikle deriden, çoğunlukla ayaklardan girer, burada kan dolaşımına karışır ve akciğerlere ulaşır. Solunum yolunda yolculuk ederek sonunda öksürüp yutulurlar ve sonunda nihai varış noktalarına, yani bağırsaklara ulaşırlar.

Larva kancalı kurtlar bağırsaklara girdikten sonra yaşam döngüsünün bir sonraki aşamasını tamamlayarak yetişkin haline gelebilirler, böylece çiftleşebilirler ve buluşmalarını bağırsak duvarından aldıkları kanla sürdürürler. Yumurtalar dışkıyı takip ederek vücuttan dışarı çıkar ve döngü yeniden başlar.

Kancalı Kurt Tedavisi Birçok Hastalığın İyileşmesine Işık Oluyor!

Bağırsakları hedef alan bir grup solucanın ülseratif kolit gibi İBH'nin bir türüne nasıl fayda sağlayabileceğini merak ediyorsanız, bazı parazitlerin fizyolojik yararları tıbbın çeşitli alanlarında belirlenmiştir. Bazı araştırmalar, kancalı kurtlar, parazitler ve tenyalar gibi helmint parazitleriyle enfeksiyonun yalnızca IBD'nin tedavisinde değil aynı zamanda astım, egzama, multipl skleroz, romatoid artrit ve diyabetin tedavisinde de faydalı olduğunu bulmuştur.

Kancalı Kurtlara İnanç Büyüyor 

Kancalı kurtlara olan inanç o kadar güçlü ki, bazı İBH hastaları, henüz bunu destekleyecek tıbbi verilere sahip olmasalar da, solucanlarla zaten çalışıyorlar.

Kancalı kurtların ülseratif kolit için potansiyel bir tedavi olarak tolere edilip edilemeyeceğini araştıran yeni bir çalışmanın yazarları, kancalı kurtlar tedavilerde kullanıldığını ama deneme çalışmalarının eksik olduğunu ifade etti.

Pilot çalışmanın ardından araştırmacıların vardığı sonuç, kancalı kurt tedavisi, geleneksel ilaçlara alternatif bir tedavi seçeneği sağlayabilir ve günlük ilaç alma ihtiyacını ortadan kaldırarak uyumu artırabilir olması. Bu çalışma ülseratif kolitte etkili olup olmadığını kanıtlamaya yönelik bir adımdır.

# BİLİM TEKNOLOJİ # kancalı kurt tedavisi # hastalık # tedavi
Çok Okunanlar
İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Yükselmeyi Durdurdu! İSKİ Açıkladı
İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Yükselmeyi Durdurdu! İSKİ Açıkladı
Elon Musk'tan İsrail Hamlesi!
Elon Musk'tan İsrail Hamlesi!
Evinde Yetiştirdiği Lavanta Hayatını Değiştirdi!
Evinde Yetiştirdiği Lavanta Hayatını Değiştirdi!
Marketler Bugün Kapalı Mı? Evlere Servis Yapan Marketler Çalışıyor Mu?
Marketler Bugün Kapalı Mı? Evlere Servis Yapan Marketler Çalışıyor Mu?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Depremler Hissedildi Mi?
Öne Çıkanlar ERDOĞAN'DAN YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI: "DEĞİŞMESİ FİKRİNDEYİM" | Ulusal Haber ERDOĞAN'DAN YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI: "DEĞİŞMESİ FİKRİNDEYİM" | Ulusal Haber Nermin Gelbal Gökduman Kimdir? Nermin Gelbal Gökduman Kimdir?