Karanlık noktanın gizemi çözüldü: Yeni beyaz nokta bulundu!

Karanlık nokta, Avrupa Güney Gözlemevi'ndeki bilim adamlarınca keşfedilmişti. Merak uyandıran Karanlık Nokta, güneş sistemimizde güneşten sonraki 8. gezegen olan Neptün'de keşfedilmişti. Üstelik karanlık noktanın yanında beklenmedik şekilde daha küçük bir parlak beyaz nokta da vardı.

Neptün'ün en ünlü Karanlık Noktası, 1989 yılında Neptün'ün gözlemleyen "Voyager" isimli 2 uzay aracı tarafından tespit edilmişti.

Karanlık Nokta'yı ilginç kılan Bilim insanları, Kırmızı Nokta'dan farklı olarak Neptün'ün Karanlık Nokta merkezinin büyük ölçüde bulutsuz olduğunu düşünüyorlardı. Ancak bilim adamlarının yeni gözlemleri durumun böyle olmadığını açıkladı.

KARANLIK NOKTA'YA OXFORD ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Karanlık Nokta'yı incelemek için Oxford Üniversitesi profesörü Patrick Irwin keşif ekibine liderlik etti. Neptün'ü gözlemlemek için Şili'deki teleskobu kullandılar. Bu, bu yeni Neptün noktalarını Dünya'dan onaylanan ilk nokta haline getiriyor. Karanlık Nokta çalışmasına öncülük eden Patrick Irwin heyecanını şu kelimeler ile anlattı:

- Karanlık bir noktanın ilk keşfinden bu yana, bu kısa ömürlü ve anlaşılması zor karanlık özelliklerin ne olduğunu her zaman merak etmişimdir.

Karanlık Nokta'nın neden oluştuğu hakkında kesin bir sonuca varamayan bilim insanları, Karanlık Nokta'nın büyük olasılık ile Neptün'ün üzerindeki buzların havalar ile karışması ile bu görüntünün oluşabileceğini tahmin ediyorlar.

Bilim insanları, Karanlık Nokta ile yanında oluşan Beyaz Nokta'nın oluşumundan Neptün'ün atmosferinde birçok kimyasal bileşim olduğu sonucuna vardılar. Bu da Neptün'de keşfedilmesi gereken çok şey olduğunu gösteriyor.