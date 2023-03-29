Küresel internet hızı verileri paylaşıldı: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Nüfusunun, 2023 verilerine göre yüzde 83,4’ünün, başka bir deyişle her 5 kişiden dördünün internet kullandığı bilinen Türkiye, internet fiyatlarına ilişkin küresel bir sıralamada bölge liderliğini üstlendi. Cable.co.uk tarafından yürütülen ve 219 ülkenin değerlendirildiği Küresel Genişbant Fiyat Tablosu'nun 2023 verilerinde Türkiye’de internet abonelik fiyatlarının ortalama 13,17 dolar olduğu görüldü. Bu rakamla Türkiye, Körfez ve Ortadoğu ülkelerini kapsayan bölgede internetin en ucuz olduğu ülke oldu.

DÜNYANIN EN PAHALI İNTERNETİ KUZEY AMERİKA’DA

Raporda, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Grönland ve Bermuda’nın değerlendirildiği Kuzey Amerika bölgesi, 104,33 dolarla internetin en pahalı olduğu bölge seçildi. Kuzey Amerika’yı Okyanusya, Karayipler, Sahra Altı Afrika ve Güney Amerika izledi. Türkiye’nin de dahil olduğu bölgede en pahalı internetin ise Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu kaydedildi.

KÜRESEL ÇAPTA İNDİRME HIZI 78,62 MEGABİT

Her gün 10 milyondan fazla kullanıcının internet hızını test etmek için ziyaret ettiği Speedtest tarafından yayımlanan Şubat 2023 internet hızı verileri ise Türkiye'nin genişbant internette 32,65 megabit internet hızıyla dünya sıralamasında 107. sırada yer aldığını gösterdi.