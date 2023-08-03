Küresel ısınma devam ediyor! Okyanuslardaki sensörlerde rekor artışı gördü!

Küresel ısınma, Dünya'da 2023 yaz listelerin dışına çıkarken rekorlar aşılmaya devam ediyor. Ve görünüşe göre tam anlamıyla sıcak sudayız. Okyanusların jakuzi sıcaklıklarına ulaştığı gözlemlendi. Kış zamanı Antarktika kaybettiği buzu yerine koyardı ama bu yıl, Antarktika'ya kadar buz örtüsünü kaybetmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu arada, karada her gün daha yüksek sıcaklık rekorları kırılıyor. Ve daha Temmuz ortası. Gerçekten de, yazın yarısının bitmesine rağmen yeni yükselen sıcaklık rekorlarına ulaşılmasını bekleyebiliriz.

KÜRESEL ISINMA

KÜRESEL ISINMA SONUÇLARI

Dünya'da sıcak havaya alışkın olabilir, ancak bu yaz başka bir seviyede. Elbette, sadece yüksek sıcaklıkları kırmakla kalmıyorlar, aynı zamanda yüksek sıcaklıkların devam ettiği gün sayısı rekorlarını da kırıyorlar. Örneğin, Phoenix, Arizona, 110 F'nin (43,3 C) üzerindeki en yüksek günlerle rekor kırdı. 25 Temmuz itibariyle, 26 gündü ve devam ediyor (eski rekor 1974'ten 18 gündü). Ek olarak, 19 Temmuz 2023'te Phoenix, 97 F (36,1 C) ile şimdiye kadarki en yüksek düşük sıcaklığına sahipti. İnsanlar metal nesnelerle temastan veya kaldırıma düşmekten 3. derece yanık alıyorlar. Amerika'da bu yaz en az yedi kişi öldüğü verilere girdi.

AVRUPA'DA KÜRESEL ISINMA

Avrupa, Temmuz ayının büyük bölümünde bir sıcak hava dalgasını yaşıyor. 18 Temmuz 2023'te İtalya'nın Roma kentinde kayıtlı tarihin en yüksek sıcaklığı yaşandı. Cıva 42.9 C'ye veya 109 F'ye ulaştı. Buna karşılık, önceki en yüksek seviye 105 F idi. Ek olarak, Sicilya 46.3 C'ye (115 F) yükseldi. Figueres, İspanya da 45.3 C (113 F) ile İspanya'nın Katalonya bölgesi için bir rekor olan yeni bir rekor kırdı.

ASYA'DA KÜRESEL ISINMA

Çin'in kaydedilen en yüksek sıcaklığı 16 Temmuz 2023'te 52,2 C (126 F) ile Sanbao'da geldi. Aynı zamanda 40 derece kuzey enleminin kuzeyinde kaydedilen en yüksek sıcaklıktı . Karşılaştırıldığında, yeni rekor, ülkenin önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini 1,7 C (3 F) aşıyor. Çin'in başkenti Pekin, 35 C'nin (95 F) üzerinde rekor kıran dört haftalık sıcaklıklara maruz kaldı. Bu, 35 C'nin (95 F) üzerinde art arda 26 gün sıcaklıkların kaydedildiği 23 yıllık rekoru aşıyor.

İran'da bulunan Basra Körfezi Uluslararası Havalimanı'nın 16 Temmuz 2023 tarihinde 152 F ( 66,7 C ) ısı indeksi vardı . Isı indeksinin gerçek hava sıcaklığı değil, "hissedilen" sıcaklık olduğunu unutmayın.

KÜRESEL ISINMA OLURSA NE OLUR?

REKOR SICAKLARIN ETKİLERİ

Küresel ısınma sadece insanları etkilemiyor. Küresel ısınma sonucunda denizlerde ve toprağın altında yaşayan canlılarda etkilendi.

Okyanuslardaki sensörler de ortalamanın üzerinde sıcaklıklar gördü. NOAA'nın Coral Reef Watch'ına verilerine göre, Karayipler ve Meksika Körfezi'ndeki mercan resifleri, en yüksek kategori olan Alarm Seviyesi 2'nin altındadır. Bu bölgedeki mercan resifleri, sıcak sulardan kaynaklanan stres nedeniyle ağartma tehdidiyle karşı karşıya.

OKYANUSLARDAKİ DENİZ CANLILARI

Coral Reef Watch'ın yöneticisi Derek Manzello, Florida açıklarındaki ılık sularda ağartmanın neden bir endişe kaynağı olduğunu şu ifadeler ile açıkladı:

- Okyanus sıcaklıkları bir ay veya daha uzun süre boyunca, özellikle yılın en sıcak döneminde - 1-2 santigrat derece (2-3 Fahrenheit derece) kadar az olsa bile - maksimum aylık ortalamanın üzerindeyse mercanlar ağartma yaşayacaktır.

- Mercanlar, ısı stresi azalırsa ağartmadan kurtulabilirler, ancak iyileşebilen mercanlar sıklıkla büyüme ve üremede bozulma yaşarlar ve iyileşmeden sonra iki ila dört yıl boyunca hastalığa karşı hassastırlar … Isı stresi azalmazsa, mercan ölmek.

ATLANTİK'DE KÜRESEL ISINMA

Kuzey Atlantik'teki sıcaklıklar normalden daha sıcak ve kış mevsiminin yaşandığı Antarktika'da bile deniz buzu erimeye devam ediyor. Uzmanlar, Antarktika'daki deniz buzunun beş sigma olayından geçtiğini , yani bunun 7,5 milyon yılda bir olay olduğunu söyledi. Normalde Antarktika'da deniz buzu yazın azalır ve kışın geri döner, ancak bu kış buz geri çekilmeye devam etti.

YAŞ TERMOMETRE SICAKLIĞINI DUYDUNUZ MU?

Meteorologlar yaş termometre sıcaklıklarından bahsetmeye başlıyor. Hem sıcaklığın hem de nemin birlikte etkisini ifade etmenin bir yolu. Yaş termometre sıcaklıkları, ısınan dünyamızda giderek daha önemli hale geliyor çünkü bunlar, insan vücudunun dayanabileceği sıcaklıklarla ilgili sıcaklıkları gösteriyor.

İnsanların terleyerek serinlediklerini düşünün. Sıcaklık neme göre çok yüksekse, yani yaş hazne sıcaklığı çok yüksekse, insan açık havada yaşayamaz. Araştırmalar gösteriyor ki Dünyanın bazı bölgelerinde ve kısa sürelerde sıcaklık ve nem açısından insanın hayatta kalması için eşik değerlere yaklaşıyor olabiliriz.

Peki, insanlar için "eşik" veya "kritik" yaş hazne sıcaklığı nedir? Penn State'teki bilim adamlarından Mart 2022 tarihli bir açıklama şunları açıkladı :

- 35 derece C yaş termometre sıcaklığının (%100 nemde 95 derece F'ye veya %50 nemde 115 F'ye eşit), bir insanın vücut ısısını artık yeterince düzenleyemeden önce dayanabileceği maksimum sıcaklık olduğuna inanılmaktadır. uzun süreli maruz kalma sonucunda potansiyel olarak sıcak çarpmasına veya ölüme neden olabilecek …