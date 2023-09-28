Kurum Miktarı Aracınıza Zarar Verebilir!

Batman'da araç motor ustası Bilal Öner, "Araçlarımızın içerisinde oluşan kurum miktarının artmasıyla aracın zamanla performansı düşer. Bu nedenle müşteriler birden fazla arızayla karşı karşıya kalabilir" dedi.

Kurum Miktarı Aracınıza Zarar Verebilir!
Kurum Miktarı Aracınıza Zarar Verebilir!
Editör: Süleyman Daban

Araç motor ustası Bilal Öner, ‘hidrojenin' araç motoruna hava filtresi yoluyla gönderildiğini belirterek, araçların içerisinde oluşan kurum miktarının artmasıyla zamanla aracın performansında düşüş yaşandığını söyledi. Bu nedenle müşterilerin birden fazla arızayla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken Öner, çok fazla bir şey sökülmeden sadece hava filtresinden girilerek araç motoruna "hidrojen" gönderildiğini, turbo, manifold, EGR, gaz kelebeği, piston tepelerinin üstü ve enjektör uçlarında oluşan kurumlarla tepkimeye girerek küçük moleküller halinde egzozdan dışarıya atılmasını sağladığını dile getirdi.
Temizliğin ardından aracın performansının ve yakıt tüketiminin iyileştiğini aktaran Öner, şöyle konuştu:

- İşletmemize gelen arabaların arıza tespit cihazıyla çekişten düşme, gaz kelebeği arızası, EGR'nin tıkanık olması gibi arızaların oluştuğunu gördüğümüz zaman hidrojenle temizliğini yapıyoruz ve araç eski performansına kavuşuyor. Araç böylelikle daha performanslı oluyor ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Eğer motor sesli ve gürültülü çalışıyorsa motor sesi de böylelikle minimuma düşüyor.

 "10 Bin Kilometre Bir Bu Bakımı Öneriyoruz"

Araç içerisinde oluşan kurumların zamanla sertleştiğini ve çok sert bir hal aldığını kaydeden Öner, şu sözleri söyledi:

- Araç sahiplerine 10 bin kilometre bir bu bakımı öneriyoruz. Araçlar sürekli performansını korumak zorunda. Zamanla oluşan kurum pistonların hareketini, enjektör uçlarının rahat çalışmasını engeller. O kurum eğer motorda sertleşir ise asfalttan daha sert bir maddeye dönüşür. Bununla beraber onarım için parça değişimi zorunlu olur. Değişim maliyetli olduğu için kurum sertleşmeden önce bakımının yapılmasını öneriyorum.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# BİLİM TEKNOLOJİ # araç
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