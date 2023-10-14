Mars'ta Bulunan Devasa Büyüklükteki Kraterin Yeni Görüntüsü Yayınlandı

HiRise, Mars'ı keşfetmek üzere tasarlanan ve Lockheed Martin tarafından inşa edilen Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) adlı aracın bir parçası ve proje 720 milyon dolarlık bir bütçeye sahip. MRO kısa süre önce gezegenin yüzeyinin devasa bir krateri gösteren ayrıntılı bir fotoğrafını çekti.

Görüntüde büyüleyici bir Mars krateri görülebiliyor. Yakından bakıldığında, yapılarında dev bir örümcek ağını andıran karanlık oluşum kümelerini görebilirsiniz. Uzaklaşıldığında ise fotoğraf manzara boyunca hareket eden çok sayıda örümceği andırıyor.

Bu tür arazi kabartılarının, yüzeyin altında meydana gelen buzun süblimleşmesinin bir sonucu olduğu iddia edilmekte.