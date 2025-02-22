Meta 4 bin kişiyi işten çıkardı, yöneticilere yüzde 200 oranında maaş ikramiyesi

Teknoloji devi Meta, üst düzey yöneticileri için ikramiye oranlarını artıran yeni bir yönetici prim planını onayladı. Şirketin yaptığı bildirime göre, yöneticiler artık baz maaşlarının yüzde 200'üne kadar ikramiye alabilecek. Daha önce bu oran yüzde 75 seviyesindeydi.

Meta, yeni planın yöneticileri şirketin önceliklerine odaklanmaya teşvik ettiğini ve performansa dayalı ödüllendirme sunduğunu belirtti.

Yeni sistem, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’i kapsamıyor. Öte yandan, şirketin bu kararı, Meta’nın 4 bin çalışanını işten çıkarmasının hemen ardından geldi. Son işten çıkarmalar, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 5’ine denk geliyor.