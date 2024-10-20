Naci Görür'den 'Kahramanmaraş depremi' açıklaması

6 Şubat 2023'te iki büyük deprem yaşayan Kahramanmaraş, 19 Ekim'de de 4,4 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Kahramanmaraş Fay Zonu'nda meydana geldiğini belirterek bu zonun daha çok ters ve bindirme fayları ile karakteristik olduğunu vurguladı.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün, depremin ardından sosyal medya hesabından bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi: