Naci Görür'den 'Kahramanmaraş depremi' açıklaması

Malatya'da meydana gelen 5,9'luk depremin ardından Kahramanmaraş'ta da 4,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Prof. Dr. Naci Görür depremlerdin ardından uyardı. Görür, Kahramanmaraş Fay Zonu'nda stres transferi sonucu yeni kırılmaların beklendiğini belirtti.

Mert Sagit Mert Sagit
Naci Görür'den 'Kahramanmaraş depremi' açıklaması
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6 Şubat 2023'te iki büyük deprem yaşayan Kahramanmaraş, 19 Ekim'de de 4,4 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Kahramanmaraş Fay Zonu'nda meydana geldiğini belirterek bu zonun daha çok ters ve bindirme fayları ile karakteristik olduğunu vurguladı.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün, depremin ardından sosyal medya hesabından bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi:

- Az önce Kahramanmaraş-Bulanık'ta 4,3 deprem oldu. Deprem Kahramanmaraş Fay Zonu'nda. Bu zon daha çok ters ve bindirme fayları ile karekteristik. Maraş depremleri sırasında DAF (Çardak, Erkenek vb) ve Ölü Deniz Fayları kırılmıştı. Bu zonun da kırılması stres transferi yolu ile bekleniyordu.
Prof. Dr. Naci Görür
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