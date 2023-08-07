O tarihlerde gökyüzüne bakın! Perseid meteor yağmuru geliyor

Perseid meteor yağmurunun zirve yapmasına sayılı günler kala gökyüzü meraklıları tarih araştırmalarına başladı. Perseid meteor yağmuru (Perseidler olarak da bilinir) her yıl temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar aktiftir. Peki, Perseid meteor yağmuru nedir, ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'de görülecek mi?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Yılda pek çok kez gerçekleşen meteor yağmurlarından biri olan ve en etkileyicisi olarak anılan Perseid meteor yağmuru her yıl ağustos ayında gerçekleşiyor. Perseid meteor yağmuru , 12 ve 13 Ağustos'ta gökyüzünü aydınlatarak dünya genelinde zirve yapacak .

Kozmik olay, gece gökyüzünde saatte yaklaşık 100 göktaşı fırlatacak.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Perseidler, 1862'de keşfedilen Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan arta kalan parçalardır. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor.Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor.