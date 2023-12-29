Patlayan "Şeytan Kuyruklu Yıldız" Dünya'ya Doğru İlerliyor! Halley Kuyruklu Yıldızı Kadar Büyük

NTV'nin haberine göre Dünya'ya doğru ilerleyen ve bir şehir büyüklüğünde olan kuyruklu yıldızda bu yıl defalarca patlama gerçekleşti. Bilim insanları, bu patlamaların bir modelini ortaya çıkarttı. Bilim insanları, bu patlamaların Dünya'da da şok etkisi yaratabileceğini ifade ediyor.

Kuyruklu Yıldız 2 Haftada Bir Patlıyor

Kuyruklu yıldızda gerçekleşen patlamalar sırasında boynuz şekilinde görüntüler oluştuğu için bu kuyruklu yıldıza "şeytan kuyruklu yıldızı" olarak isimlendiriliyor. Bu kuyruklu yıldız, her 15 günde bir şiddetli patlamalar şeklinde buz kütleleri fışkırtıyor. Kuyruklu yıldızdaki buz patlamalarından sonuncusu, 14 Aralık'ta gerçekleşti. Bugün veya yarın da bir patlama olması bekleniyor.

Kriyovolkanik Gök Taşı Nasıl Patlıyor?

Gökbilimciler, resmi olarak "Kuyruklu Yıldız 12P" olarak bilinen gök cisminin iki haftalık döngüler halinde patladığını ve güneşten sağladığı yoğun ısı tarafından tetiklendiğini keşfetti. Kriyovolkanik bir kuyruklu yıldız, Dünya'ya erimiş kaya ve lav benzeri bir volkan püskürtmek yerine gaz ve buz karışımı püskürtüyor. Kriyovolkanik bir kuyruklu yıldız bu gök cismi, güneşe yaklaştığında ısınıyor ve çekirdekte basınç oluşturuyor. Basınç, nitrojen ve karbon monoksit patlayıp kalıntıları kabuğundaki büyük çatlaklardan dışarı fırlatana kadar artıyor.

Dünya'dan Çıplak Gözle Görülebilecek

Uzay taşı, ünlü "Halley kuyruklu yıldızının" büyüklüğünde ve en son 1954'te Dünya'da çıplak gözle görülmüştü. Kuyruklu yıldız, 2024 yılının nisan ayında Dünya'ya en yakın konumunda olacak olsa da Mayıs ve Haziran 2024'te de çıplak gözle görülebilecek. En parlak hali 2 Haziran 2024'te gece gökyüzünde gözlemlenecek. Uzmanların raporuna göre, 19. yüzyıldan bu yana en az yedi önemli patlama gözlemlendi.