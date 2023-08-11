Perseid meteor yağmuru ne zaman, nereden izlenir? İstanbul, İzmir, Ankara...

Dünyanın her yıl Ağustos ayında tanık olduğu göz alıcı doğa olayı olan Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen bu etkileyici gökyüzü şöleni, gökbilim meraklılarını ve doğa severleri bir araya getirecek. Perseid meteor yağmuru, dev gezegen Jüpiter'in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşı oluşabilmesiyle öne çıkıyor. Peki Perseid meteor yağmuru ne zaman, hangi gün 2023? Perseid meteor yağmuru nedir, nereden izlenir? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya...

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, NEREDEN İZLENİR?

Perseid Meteor Yağmurunun bu döngüsü sırasında kuyruklu yıldız, yıldızın geride bıraktığı toz ve parçacıkların dünya yoluna düşmesine neden olur. Dünya Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın geçtiği yol üzerinde ilerlediğinde, kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz ve parçacıklar atmosfere girer. Atmosferde hızla yanarlar ve parlak ışıklar şeklinde gözlemlenirler. Bu olay, meteor olarak adlandırılır ve gökyüzünde yıldız kayması olarak da bilinir.

Perseid Meteor Yağmuru, gökyüzünde çıplak gözle görülebilen parlak meteor izleri üretir. Geceleri, karanlık bir gökyüzünde, bu meteorlar genellikle rahatlıkla fark edilebilirler. Her yıl Temmuz sonu ve Ağustos başı en iyi izlenebilecek zaman dilimini oluşturur ve bu dönemde geceler daha uzun olduğu için gözlem şansı artar. Perseid Meteor Yağmuru, gözlemciler için oldukça popüler bir etkinlik olmuştur. İyi bir gözlem yeri ve mümkünse ışık kirliliğinin olmadığı bir ortamda, bu gökyüzü olayını izlemek görsel bir şölen sunabilir.

PERSEİD METEOR YAĞMURU HANGİ GÜN?

Gökyüzü tutkunları için yılın en beklenen anlarından biri yaklaşıyor: Perseid meteor yağmuru. Her yıl Ağustos ayında gerçekleşen bu gök olayı, gökyüzünü 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde aydınlatarak dünya genelinde zirve yapacak.

Meteor yağmurunun 12 Ağustos Cumartesi günü saat 23:00 ile 01:00 arasında başlaması bekleniyor.Kozmik olay, gece gökyüzünde saatte yaklaşık 100 göktaşı fırlatacak.

Şehir ışıklarından uzak, açık havada gece boyunca bir saatte yaklaşık 80 göktaşı görmek mümkün olacak.

Perseid Meteor Yağmuru'nun en iyi izlenebileceği yerler, gökyüzünün en az ışık kirliliği olan bölgelerdir. Işık kirliliği azaldıkça meteorların parlaklığı ve sayısı daha iyi gözlemlenebilir. İdeal izleme koşulları sağlamak için aşağıdaki önerilere dikkat etmek faydalı olacaktır:

Şehir merkezlerindeki ışık kirliliği daha fazla olduğundan, kırsal alanlar veya dağlık bölgeler daha iyi izleme yerleri olabilir. Uzak yerleşim yerlerinde, gökyüzündeki meteor izlerini daha net gözlemleme şansınız olacaktır. Büyük şehirlerden uzaklaşmak, ışık kirliliğini azaltarak daha iyi gözlem koşulları sağlar. Ulaşım imkanlarına göre en az 1-2 saat uzaklıkta bulunan yerler tercih edilebilir.

Meteor yağmurunu izlemek için en iyi zaman gece yarısı ve sabahın erken saatleridir. Ayın parlaklığının minimum olduğu saatler, meteor izlerinin daha iyi görülmesini sağlar. Ayın aydınlığı, meteor izlerinin görünürlüğünü etkileyebilir. Dolunay dönemlerinde Ay'ın parlaklığı nedeniyle meteor izleri zor görülebilir. Dolunaydan uzak bir dönemde gözlem yapmak daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Gökyüzünün açık ve bulutsuz olması önemlidir. Bulutlu bir gecede meteorları izlemek zorlaşabilir. Gözlem yaparken teleskop veya dürbün gibi ekipmanlara ihtiyacınız yoktur. Çıplak gözle gökyüzünü izleyebilirsiniz. Gözlem yaparken rahat bir sandalye ve battaniye gibi ekipmanlarla konforlu bir şekilde oturabilirsiniz.

Sonuç olarak, ışık kirliliği az olan kırsal bölgeler veya dağlık alanlar, meteor yağmurunu en iyi izleyebileceğiniz yerlerdir. Ay durumu, gözlem zamanı ve gökyüzü şartları da gözlem deneyiminizi etkileyecektir.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ?

Perseid meteor yağmuru kuzey yarım küreden görülebilir olacak. Bilim insanları Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den de çıplak gözle gözlemlenebileceğini ifade ediyor.

Perseid Meteor Yağmurları, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı ile bağlantılı bir meteor yağmuru türüdür. Gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus takımyıldızı'na denk geldiği için bu ismi almıştır.

Perseidler, 1862'de keşfedilen Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan arta kalan parçalardır. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor.Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor.