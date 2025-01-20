Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: O şehirler kırılmaya hazır, daha tehlikeli

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Görür, "Erzincan ile Karlıova arasındaki Yedisu Fayı'nın deprem üretme periyodu dolmuş durumda. Bu fay 250 yılda bir büyük deprem üretiyor ve en son 1790’larda kırılmış. O bölge şu an deprem üretmeye hazır" dedi. Ayrıca 6 Şubat 2023 depremlerinin Yedisu Fayı’na enerji transfer ettiğine dikkat çekerek, "Bu fay hattı kırılmaya hazır ve tehlike daha da büyümüş durumda" uyarısında bulundu.

Adıyaman ve Çevresi: Büyük Tehlike Kapıda

Adıyaman’ın Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Fayı ve Bitlis Bindirme Kuşağı gibi aktif fay hatlarının tehdidi altında olduğunu belirten Görür, "Adıyaman, kendi fay hattındaki büyük bir depremle henüz yüzleşmedi. Özellikle Zagros kuşağı yavaş enerji biriktiriyor. Şehir bir an önce deprem dirençli hale getirilmeli" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da 4 Milyon Kişi Risk Altında

İstanbul’un da büyük risk taşıdığına dikkat çeken Görür, "1 milyon 100 bin binanın 100 bini tamamen yıkılabilir veya ağır hasar alabilir. Bu durum, 4 milyon insanın ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalması demektir" dedi. İstanbul’un dirençli bir şehir haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Görür, bilim, halk ve yönetimin ortak çalışması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin Deprem Gerçeği

Tunceli, İzmir ve Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinin deprem riski taşıdığını hatırlatan Görür, Japonya ve Şili’nin deprem dirençli şehirler inşa ederek felaketlerin önüne geçtiğini belirtti. Görür, "Türkiye’nin her yerinde büyük bir deprem olabilir. Bu gerçeği kabullenip buna göre hareket etmeliyiz" diyerek uyarısını yineledi.