Redmi 12 serisi Hindistan'da patlama yaratıyor: Uygun fiyatlı 5G telefonlar hızla tükeniyor!

Hindistan'da, bütçeye uygun Redmi akıllı telefonlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, yeni sürdüğü Redmi 12 serisi ile büyük bir başarı elde etti. Özellikle Redmi 12 5G modeli, ülkenin en çok satan 5G telefonu haline geldi ve sadece 28 günde bir milyon adetten fazla satıldı.

Redmi 12 serisi, ekonomik akıllı telefon segmentinde yer alıyor ve Hindistan pazarında büyük ilgi görüyor. İşte bu serinin öne çıkan özellikleri:

Redmi 12 5G:

6,79 inç FHD+ ekran: Geniş ve yüksek çözünürlüklü ekran, kullanıcılara görsel bir deneyim sunuyor.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 SoC: Güçlü bir işlemci ile donatılmış, hızlı ve akıcı bir performans sunuyor.

5.000mAh pil: Büyük bir pil kapasitesi ile uzun kullanım süreleri sağlıyor.

50MP çift arka kamera: Kaliteli fotoğraflar çekmek için güçlü bir kamera kurulumu.

8MP selfie kamera: Özçekimler ve görüntülü görüşmeler için yeterli çözünürlük.

Redmi 12 4G:

6,79 inç FHD+ ekran, kullanıcıların büyük ve net bir ekranda içerikleri görüntülemesine olanak tanır.

MediaTek Helio G88 işlemci: İyi bir performans sunan işlemci, günlük görevleri sorunsuz bir şekilde yerine getirir.

50MP üçlü arka kamera: Farklı çekim seçenekleri sunan kamera kurulumu.

8MP selfie kamera: Ön tarafta iyi bir selfie deneyimi sunar.

5.000mAh pil: Uzun pil ömrü ile günlük kullanım için idealdir.



Her iki model de 18W hızlı şarj desteğine sahiptir, bu da kullanıcıların telefonlarını hızlı bir şekilde şarj etmelerini sağlar.

Redmi 12 serisi, uygun fiyatları ve sağlam özellikleri ile Hindistan'da büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bu telefonlar, kullanıcıların yüksek kaliteli bir akıllı telefon deneyimi elde etmelerini sağlayan mükemmel seçenekler sunuyor.