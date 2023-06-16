Redmi 12’nin satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Redmi 12'nin özellikleri oldukça dikkat çekici. 6,79 inç LCD ekran, hizalanmış bir delikli kesim ile dikkat çekiyor. FHD+ çözünürlüğü, 90Hz yenileme hızı ve 550 nit pik parlaklık sunması bekleniyor. Akıllı telefon, güç düğmesine entegre edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahip. Tasarım bakımından, akıllı telefonun arkasında modül bulunmayan bir panel üzerinde üç kamera sensörüne sahip kompakt bir form faktörü ile karşımıza çıkıyor.

Görüntüleme tarafında, Redmi 12'nin üç arka kamera içereceği biliniyor. Bu kurulum, 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro sensörden oluşuyor. Ayrıca, 8MP'lik bir özçekim kamerası bulunuyor.

REDMİ 12’NİN SATIŞA SUNULDU: İŞTE ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Dahili olarak, Redmi 12'nin MediaTek Helio G88 yonga seti tarafından desteklendiği belirtildi. Cihazın 8GB RAM ve 256GB dahili depolama kapasitesine kadar sunduğu görüldü. Akıllı telefon, 18W hızlı şarj desteğiyle birlikte gelen 5.000mAh batarya biriminden güç alıyor. Kutudan çıktığında MIUI 14 tabanlı Android 13 işletim sistemiyle birlikte geliyor.

Redmi 12'nin 4G LTE, WiFi, Bluetooth, NFC, bir USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi gibi bağlantı seçeneklerini içerdiği görülüyor.

Redmi 12'nin fiyatı, 8GB + 128GB varyantı için TBH 5.299 (~150 dolar) olarak belirlendi. Ancak 4GB + 128GB ve 8GB + 256GB seçeneklerinin fiyatları henüz açıklanmadı. Telefonun, Tayland'da Shopee ve Lazada üzerinden satın alınabileceği belirtildi.