ROKETSAN'ın sonda roketi başarıyla fırlatıldı

ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin yerli ve milli sonda roketi İğneada'da başarıyla fırlatılarak test edildi. Açıklama Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan geldi.

Paylaşımda "Ülkemizin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojilerimizle geliştirilen sonda roketimiz, İğneada’dan başarıyla fırlatıldı" sözlerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yerli ve milli roket teknolojisinde önemli bir eşiğin daha aşıldığını söyledi.

- Başarıyla fırlatmasını gerçekleştirdiğimiz roket teknolojilerimiz sayesinde uzay çalışmalarımız çok büyük bir ivme kazanacak. İnsanlığın hakim tepesi uzaya da yüksek teknolojilerimizi daha fazla taşımaya ve şirketlerimizin hedeflerine ulaşmaları için onlara destek olmaya kararlıyız.