Sahte altına karşı teknolojik önlem! Grafen Nokta dolandırıcılığın önüne geçiyor

HABER: ŞEVVAL İSKENDER - KAMERA: ALİKAN UÇAR

Silinemiyor, kopyalanamıyor... Böylece sahtekarlığın önüne geçiliyor.

Düğün sezonlarında hediye etmek ya da bir yatırım aracı olarak temin etmek için vatandaşın 'güvenli limanı' altın oluyor. Ancak dolandırıcılar burada da devreye giriyor. Sahte altın, vatandaşın birikimini anında yok ediyor...

Sahtekarlığın önüne geçmek, güvenle altın almak için Türk mühendisler tarafından geliştirilen yeni bir teknoloji var.

Grafen Nokta adı verilen bu teknoloji ile altınların üzerine gözle görülemeyen uygulama gerçekleştiriliyor.

Teknolojinin patenti Ahlatcı Holding'e ait olurken satışı Gold Berk Kuyumculuk tarafından da yapılıyor.

İstanbul'da 3 Bakırköy'de 1 de Nişantaşı'nda şubesi bulunan Goldberk Kuyumculuğun sahibi Recep Çolak nanoteknoloji sayesinde sahteciliğin önüne geçileceğini söylüyor.

Sadece UV ışıkları altında parlayan bu teknoloji şu an 24 ayar altınlarda uygulanıyor, ilerleyen yıllarda da mücevherli ürünler de yaygınlaşması bekleniyor.