TV Roundtable Bilgi Notu

Samsung’un Global TV pazarındaki rolü

· Samsung 18 yıldır aralıksız olarak global TV pazarının lideri.

· 2023 yılında global TV pazarında yüzde 30,1'lik payıyla sektör lideri konumunu pekiştirdi.

· QLED ve OLED ekranlı modeller üzerinden premium ve büyük ekran TV kategorilerine stratejik olarak odaklanması globaldeki bu başarıda etkili oldu.

· Samsung QLED TV serisinin kümülatif satışı, 2017’deki lansmandan bu yana globalde 40 milyon adedi aştı.

· Samsung teknolojileriyle donatılmış OLED TV’ler tüketicilerde de olumlu karşılık buldu ve dünyanın ilk Pantone onaylı renklerine sahip Quantum dot teknolojili OLED TV’ler satış rakamlarına da yansıdı.

· Geçtiğimiz yıl itibariyle Samsung OLED satışları yıllık bir milyon adedi aştı ve bu seviyeye lansmanından sonraki iki yıl içinde ulaşılmış oldu.

· Sonuç olarak Samsung’un, küresel OLED TV pazarında %22,7'lik bir paya sahip olduğunu söylemek mümkün.

· Türkiye’de OLED pazarı %10’a kadar çıktı. Samsung da bu pazarda %39 pazar payına ulaştı.

Türkiye TV pazarı ve Samsung pazar payları

· Samsung Türkiye TV pazarında da 9 yıldır lider konumda.

· 2023 yılında %30 pazar payına ulaştı.

· Türkiye’de tüketici elektroniği satışlarında 2023 yılında pazar bir önceki yıla göre %20 büyüdü. (Dolar tutarsal bazda)

· 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre %17 büyüdü. (Dolar tutarsal bazda)

· Son 15 ay tüketici elektroniği sektörü adına iyi bir büyüme trendinde.

· Türkiye’deki TV satışları ise 2023 yılında, bir önceki seneye göre adetsel olarak yüzde 6, cirosal olarak da yüzde 20 büyüme gerçekleştirdi. Online satışlar bunun yüzde 14.4’ünü oluşturdu.

· Türkiye pazarı geçen sene GfK rakamlarına göre 2.4 milyon adet, bu da 1.6 milyar dolarlık bir pazara hitap ediyor.

· Avrupa pazarında hane sayısına kıyasla TV pazarında satış adetlerini kıyasladığımızda yıllık talebin hane sayısının %12’si seviyelerinde olduğunu görüyoruz.

· Benzer analizi bazı Latin Amerika ülkelerinde yaptığımızda ise bu oranın %15’e kadar arttığını gözlemliyoruz.

· Amerika’da rakam %29’lara çıkıyor.

· Türkiye’de ise 2023 yılı sonuçlarına göre %9 seviyesinde.

· Devletin politikaları neticesinde Türkiye’de şu anda sıkı bir pazar yapısı var, bu sebeple tutarsal anlamda pazarın geçen seneyle aynı şekilde sonlanmasını bekliyoruz.

Türkiye’de Premium TV kullanımı

· Türkiye’de satılan premium TV’lerin yüzde 70’i Samsung.

· Premium ürünleri bu bakımdan 3 gruba ayırabiliriz;

o 1.500 USD ve üstü fiyata sahip ürünler

o 2.500 USD ve üstü fiyata sahip ürünler

o 75 inç ve üstü ürünler

· 5 yıl önce Türkiye’de çok sınırlı premium ürün vardı.

· 1.500 USD ve üstü kategori, 5 yılda önce %5’lerdeyken geçen sene yılın ilk çeyreğinde yüzde 18 oldu, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 20’ye ulaştı. Yani pazar büyüdü. Biz de Samsung olarak bu pazarda yüzde 61’lik payla liderliğimizi sürdürdük.

· 2.500 USD ve üstü kategorinin geçen sene yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 olan payı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5’e çıktı. Bu segmentte de yüzde 74’lük payımızla liderliğimizi devam ettirdik.

· 75 inç ve üstü, 5 yıl önce %2 iken geçen sene yılın ilk çeyreğinde yüzde 10 olan pazar, bu yıl aynı dönemde yüzde 14’e yükseldi. Bu segmentte de yüzde 60’lık pazar payımızla lideriz.

· 65 ve üstü ise %42 oranlarına ulaştı.

· Bunun global pazardaki karşılığı ise şu şekilde: 65 inç üstü TV pazarı Avrupa’da %32 iken, global pazarda %37.

· Yani Türkiye % 42’lik oranla Avrupa ve global pazarlardan ayrışıyor. Bu ayrışma da Türkiye’de büyük ekran TV’ye talebin arttığını gösteriyor.

· 98 inç TV’lerimiz çok popüler olmaya başladı. Bu alanda da dünyada liderlik ediyoruz.

· Lifestyle TV’lerimizle özellikle dekorasyon ve TV’yi buluşturmak isteyen, evlerinde siyah ekran istemeyen tüketicilerimize hitap ediyoruz.

· Giriş seviyesi veya orta seviye ürün almak isteyen tüketicilerimize QLED veya UHD serisi ürünlerimizle sesleniyoruz.

· Biliyorsunuz ki önümüzde Euro 2024 gibi önemli futbol müsabakaları var. Bu heyecan bizim premium ve büyük ekran TV satışlarımıza da yansıyor.

Tüketici eğilimleri

· Tüketicilerde daha büyük ekran alma arzusu, gün geçtikçe artıyor. Yaptırdığımız araştırmalardan gördüğümüz kadarıyla büyük ekran alanların yüzde 97’si memnun. Yüzde 39’u ise 1 yıl içinde daha büyük ekrana geçmek istiyor.

· Türkiye’de tüketiciler TV başında günde ortalama 3 ila 5 saat geçiriyor.

· Tüketiciler premium TV’lerde canlı görüntü, ses sistemleriyle uyumluluk, ince ve ortama uyumlanabilen ekran ve bir telefonun yapabildiklerini yapabilme kabiliyetini arıyor.

· Samsung olarak Türkiyeli tüketicilerin premiumda seçenek olarak gördüğü, ilk akla gelen markalardan biriyiz.

· Premium TV’lerimizde en sevilen özellikler görüntü kalitesi, kumanda, ince ekran görünüşü ve teknik donanım özellikleri olarak öne çıkıyor.

· Samsung’un bir diğer beğenilen tarafı, bir ekosistem markası olması ve TV’lerinde de bu özelliklerin bulunması, TV’lerin evdeki diğer cihazlara ya da mobil cihazlara kolaylıkla bağlanabilmesi, tüketicilerin geneli tarafından olumlu karşılanıyor.

2024: Samsung için Yapay Zeka yılı

· Yapay zeka çağı hiper hızla ilerliyor, dünyamızı dönüştürürken iletişim ve bağlantılı yaşamı yeni bir noktaya taşıyor.

· Samsung Electronics, yıllardır yapay zekaya stratejik olarak yatırım yapıyor.

· Samsung yapay zekayı, ürettiği teknolojilerle kullanıcıların günlük hayatına entegre ediyor.

· Kullanıcıların her zamankinden daha sezgisel ve konforlu bir cihaz deneyimi yaşamasını sağlamaya çalışıyor.

· Yapay zeka Samsung için bir yolculuk.

· 2024 yılını Samsung için yapay zeka yılı olarak kodlayabiliriz.

· Bu yılın başında S24 ailesinin lansmanıyla birlikte mobilde yapay zeka çağını başlattı.

· Bunun devamı olarak da BESPOKE AI serisiyle beyaz eşyada yapay zeka çağını tanıttı.

· Şimdi de sırada AI TV var...

Herkes için Yapay Zeka Vizyonu

· Samsung Electronics, yıllardır yapay zekaya stratejik olarak yatırım yapıyor.

· Bunu da AI vizyonunu 3 ana başlıkta ele alarak gerçekleştiriyor;

o Ürün için AI (AI Upscales Life, NQ8 3.Nesil AI İşlemci, Tizen OS)

o Deneyim için AI (SmartThings)

o Toplum için AI (Sürdürülebilirlik, Knox).

AI Upscales Life

· 2024 Neo QLED 8K'da Samsung'un şimdiye kadarki en yeni ve en yenilikçi TV işlemcisi yer alıyor.

· NQ8 3.Nesil AI İşlemci olarak adlandırdığımız bu işlemciyle Neo QLED 8K TV’lerimizin yapay zeka performansı iki katına çıkarıldı.

· Yapay zeka entegrasyonuyla 4K yayını 8K’ya %90 oranında yaklaştırarak görüntü iyileştirme sağlıyoruz.

· AI Hareket Geliştirici Pro, görüntüde nesnelerin hareketlerini ve daha akışkan ve keskin hale getiriyor, görüntüdeki metinleri de netleştiriyor ve keskinleştiriyor.

· Bu da örneğin bol aksiyonlu filmlerde sahnesinde sinematik seyir deneyimini bambaşka bir yere taşıyarak daha büyüleyici ve sürükleyici hale getiriyor.

· Aktif Ses Yükseltici Pro, yapay zeka desteğiyle sesleri analiz ederek arka plan seslerini konuşmadan ayırabiliyor.

· Ortam sesini analiz edebiliyor.

· Seslerin netliğini artırabiliyor.

· Bu sayede örneğin bir filmde konuşan bir karakterin konuştuğu hiçbir kelimeyi kaçırmıyorsunuz.

· Uyarlanabilir Ses Pro özelliği ise siz bir film izlerken filmdeki sesleri yapay zeka teknolojisiyle işleyerek filmi çeken yönetmenin tam da istediği şekilde verebiliyor.

· Bu şekilde gerçekten de sahneye en uygun ve en gerçekçi ses deneyimini yaşatıyor.

· Nesne Takipli Ses Pro, her sahnede nesnelerin hareketini izleyen bir özellik.

· Bu şekilde nesneyi takip ediyor ve sesi dinamik bir biçimde veriyor.

· Ses ve görüntü arasındaki uyum bu şekilde daha kusursuz bir hale geliyor.

· AI Görüntü Modu, yapay zeka entegrasyonuyla içeriği otomatik olarak algılıyor.

· Örneğin izlediğiniz bir spor karşılaşmasıysa ya da bir film izliyorsanız içeriğe uygun görüntü ayarı yapabiliyor.

SmartThings

· Samsung’un sunduğu SmartThings ekosistem deneyimi, bağlantılı ev deneyiminden enerji tasarrufuna evde yaşam ve cihaz kullanımı deneyimini çok daha kişisel ve hayatı kolaylaştıran benzersiz bir deneyime dönüştürüyor.

· Dünya çapında yaklaşık 270 milyon kişi SmartThings kullanarak ev yaşamını daha kolay ve yalın bir hale getiriyor.

SmartThings Hub ile tüm evi TV üzerinden yönetmek mümkün.

· 2024 TV’lerde SmartThings Hub ile başka markalara ait ev aletleri dahil olmak üzere evdeki cihaz ekosistemi TV’ye bağlanıyor ve buradan kontrol edilebiliyor.

· Örneğin bir temizlik robotunu TV’nizden yönetmek, ya da klimanızın ayarını yerinizden kalkmadan, kumanda aramadan TV’nizle birlikte gelen SmartThings Hub üzerinden yapmak zaman ve pratiklik kazandırıyor ve TV’niz eviniz için bir kumanda paneline dönüşüyor.

· Yine 3D Map View adını verdiğimiz üç boyutlu harita görünümüyle TV’niz evinizin bir haritasını çıkarıyor, ev aletlerinizi ve IoT cihazlarınızı buradan görüntüleyip kumanda edebilmenizi sağlıyor.

· Elbette bununla da kalmıyor, SmartThings uygulaması üzerinden TV’nizin ayarlarını da mobil telefonunuzdan yapabiliyorsunuz.

· Örneğin, SmartThings uygulaması aracılığıyla, çamaşır makinesinin yıkama döngüsünü başlatabiliyorsunuz, buzdolabının içeriğini kontrol edebiliyorsunuz veya akıllı fırının pişirme süresini ayarlayabiliyorsunuz.

· Aynı şekilde SmartThings Energy, kullanıcıların evlerindeki enerji tüketimini izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı oluyor.

· Bu servis sayesinde, kullanıcılar enerji tüketimini daha bilinçli bir şekilde yönetebiliyor ve böylece hem çevreye katkıda bulunabiliyor hem de enerji maliyetlerinden tasarruf edebiliyor.

· Samsung TV’lerimizdeki kolaylıkla aktive edebileceğiniz “Yapay Zeka Destekli Enerji Modu”yla kullanıcılar enerji tüketimi ve kullanım alışkanlıklarını takip edebiliyor, denetleyebiliyor. Böylelikle daha fazla enerji tasarrufu yapıp, daha az harcama imkanı sunuyor.

· Bir başka deyişle; Samsung kullanıcıları televizyon izlerken de elektrik tasarrufu yapabiliyor.

· Aynı zamanda TV bekleme modundayken enerji tüketimini neredeyse sıfıra indirerek enerji verimliliğini destekliyor.

· SmartThings'in sunduğu bu yenilikçi özellikler, Samsung'un tüketici elektroniğinde yapay zekayı nasıl entegre ettiğinin ve kullanıcı deneyimini nasıl zenginleştirdiğinin somut örnekleri arasında yer alıyor.

Knox Security

· Artık evlerimizdeki TV’ler sadece bir izleme aracı değil, bağlantılı hayatın önemli bir parçası. TV’lerimiz üzerinden kredi kartı bilgilerimizi, kişisel bilgilerimizi paylaşıyoruz. Bu da güvenlik ihtiyacınız artırıyor.

· Samsung’un Kapsamlı Knox Güvenliği: Çok katmanlı Knox güvenlik altyapısıyla sadece TV’leri değil, tüm ekosistem kapsayan bir güvenlik sunuluyor.

· Samsung’a özel çok katmanlı Knox altyapısı, sadece girdiğiniz verileri korumakla kalmıyor; her katmanda özel bir güvenlik sistemi kullanıyor.

Sürdürülebilirlik

· Samsung, sürdürülebilirlikle ilgili üç yenilikçi ve öncü yaklaşım benimsiyor:

o Karbonu geri dönüştürülmüş malzemelere dönüştürmek,

o Daha az malzeme kullanmak

o Ürün ve ambalajların ileri dönüşümünü sağlamak.

· Samsung’un 2023 TV’leri, monitörleri ve uzaktan kumandalarında en az yüzde 50 oranında geri dönüştürülmüş reçine malzeme kullanılıyor.

· Bunun yanında Samsung ambalajların dışında ve iç kısmında sürdürülebilir malzemeler kullanmak amacıyla da çalışmalar yürütüyor.

· SolarCell Kumanda: Kullanılmış pillerin çevresel etkisine karşı bir çözüm olarak 2021 yılında geliştirilen Samsung SolarCell kumanda, endüstrinin ilk şarj edilebilir kumandası olma özelliği taşıyor. Bu yenilikçi ürün, tek kullanımlık pil ihtiyacını ortadan kaldırması ve çevreci tasarımı nedeniyle Time Magazine tarafından “2022’nin En İyi İcatlarından” biri olarak seçilmişti. Samsung SolarCell kumanda, tek kullanımlık pillerin yerine Type-C üzerinden şarj edilebilir yapısıyla çevreye olan etkisini azaltıyor. Yıllık ortalama TV satışları göz önüne alındığında, bu kumandanın iki yıl içerisinde yaklaşık 200 milyon AA pilin kullanımını engellediği tahmin ediliyor.

· AI Energy Modu: Gerçek anlamda bağlantılı bir deneyim için tüketiciler SmartThings ile ev cihazlarını TV’lerine bağlayabiliyor. Yapay Zeka Enerji Modu ile enerji kullanımını kontrol altına almak ve enerji tüketimini Samsung TV üzerinden takip etmek mümkün.

· Relumino Modu: Samsung, Relumino moduyla herkes için daha iyi, daha kapsayıcı bir görüntüleme deneyimi sunmayı amaçlıyor. Relumino modu, görme problemi yaşayan kişilerin içerikleri daha kolay izlemesine yardımcı olmak için tasarlandı. Relumino modu, daha önce 2023 CES İnovasyon Ödülü’ne layık görülmüştü.

· Eko-Ambalaj: Samsung, TV serilerinde kullandığı çevreye duyarlı eko-ambalajlarda geri ve ileri dönüşüme uygun malzemeler kullanıyor. TV ambalajlarında daha az mürekkep ve daha az malzeme kullanmanın yollarını aramaya devam ediyor.

2024 Ürün Gamında Öne Çıkanlar

· Samsung Electronics, yakın zamanda Neo QLED 8K dışında Neo QLED, QLED, OLED ve Crystal UHD modellerini tanıttı.

8K AI TV

· Gelişmiş NQ8 3. Nesil AI İşlemci ile donatılan Neo QLED 8K, AI TV teknolojilerinde önemli bir sıçramayı temsil ederken, Samsung'un en yeni TV serisi olarak öne çıkıyor.

· Nöral ağlarında 64'ten 512'ye sekiz kat artışla geliştirilen işlemci, bir önceki modele göre iki kat daha hızlı çalışıyor. Bu sayede, giriş kaynağından bağımsız olarak net detaylar ve etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

· Yapay zeka destekli görüntü teknolojisi sayesinde Neo QLED 8K'daki her sahne, görsel şölene dönüşüyor. Yüz ifadelerinden nüanslara kadar, tüm detaylar etkileyici bir netlik ve doğallıkla ortaya çıkarılıyor.

· AI 8K Yükseltme Pro özelliğiyle, kullanıcıların en sevdiği programlar ve filmler, 8K ekrana yakın bir değerle eşleşen içeriklere dönüştürülüyor. Bu sayede kullanıcılar geleneksel 4K TV'lere kıyasla daha detaylı görüntülerin keyfini çıkarabiliyor.

· AI Hareket Geliştirici Pro, hızlı aksiyon sahnelerini akıcı ve net hale getirerek sporseverlerin hayallerini gerçekleştirirken Gerçek Derinlik Artırıcı Pro ise görüntülere gerçekçi bir derinlik kazandırıyor ve izleyicileri her sahnenin içine çekiyor.

· Neo QLED 8K ayrıca yapay zeka ses teknolojisiyle desteklenen detaylı bir ses deneyimi sunuyor.

· Bu yıl geliştirilen Aktif Ses Yükseltici Pro özelliği, diyalogları arka plan gürültüsünden ayıklayarak her kelimenin net duyulmasını sağlayan yetenekler sunuyor.

· Nesne Takipli Ses Pro ise sesi ekrandaki aksiyonla senkronize ederek ses deneyimini zenginleştiriyor, dinamik ve ilgi çekici bir izleme deneyimi yaratıyor.

· Bir başka ses teknolojisi olan Uyarlanabilir Ses Pro, gerçekten zengin ve gerçekçi sesler sunmak için sesleri içeriğe ve odanın akustiğine göre akıllıca ayarlayarak ses deneyimini iyileştiriyor.

· Neo QLED 8K serisi, QN900D ve QN800D olmak üzere iki modelde, 65, 75 ve 85 inç boyutlarında satışa sunuluyor.

· Serideki TV’ler, premium büyük ekran kategorisinde yeni standartlar belirleyen bir görüntüleme deneyimi vaat ediyor.

Neo QLED 4K ve OLED

· 2024 Neo QLED 4K serisi, en yeni Neo QLED 8K TV'lerin en yeni özelliklerini sunuyor. NQ4 2. Nesil AI İşlemci ile desteklenen özellikler izleme deneyimini geliştiriyor.

· Bu gelişmiş çip, neredeyse tüm içeriklere hayat vererek 4K çözünürlükte sunuyor. Gerçek Derinlik Artırıcı Pro ve Quantum Matrix Teknolojileriyle geliştirilen ekran, karmaşık sahnelerde bile etkileyici kontrast oranları sağlıyor.

· Renk doğruluğu konusunda dünyanın ilk Pantone Onaylı ekranı olan ve sarmalayan bir ses deneyimi sunmak için Dolby Atmos ile donatılan Neo QLED 4K, 4K UHD deneyiminde çıtayı yükseltiyor.

· Neo QLED 4K, farklı görüntüleme ortamlarına hitap etmek üzere 55 ile 98 inç arasında değişen boyutlarda satışa sunulacak.

· Samsung ayrıca, her türlü aydınlatma koşulunda derin siyahları ve net görüntüleri koruyan, rahatsız edici yansımaları ortadan kaldıran UL onaylı dünyanın ilk Glare-Free (Parlamasız) sertifikalı Samsung OLED TV’sini de tanıttı.

· Neo QLED 4K serisindeki NQ4 AI 2. Nesil İşlemciden güç alan Samsung'un OLED TV'ler, Real Depth Enhancer ve OLED HDR Pro gibi özellikleriyle görüntü kalitesini yeni zirvelere taşıyor.

· OLED TV’lerde Glare-Free (Parlamasız) ekran teknolojisi izleme deneyimini iyileştiriyor.

Dual Premium

· Serinin yıldızı 8K TV’nin yanında, tüketicilerin beklentilerine uygun şekilde Neo QLED ve OLED ile tüketicilerin taleplerini karşılayacak bir ürün gamı sunuluyor.

· Farklı izleme alışkanlıklarına karşılık gelecek panel teknolojileri, ürün gamında çeşitlendiriliyor.

· Eğer gün boyu TV izlemeyi seven bir tüketiciyseniz, yüksek parlaklığa sahip Neo QLED TV’ler Quantum Matrix teknolojisiyle aydınlık koşullarda bile 16 kat daha fazla ara ton gösterebiliyor.

· HDR yayın teknolojisi her geçen gün artsa da kısıtlı sayıda sunuluyor. Neo QLED TV’ler, her türlü görüntüyü HDR içeriğe dönüştürüyor. Böylelikle sıradan bir izleme deneyimi bile zengin renk kalitesine kavuşuyor.

· OLED’i tercih eden tüketiciler ise özellikle siyahların kalitesini önemsiyor. Her koşulda kaliteli siyahlar sunabilmek için Samsung bu yıl UL onaylı dünyanın ilk Yansımasız Ekran OLED TV’sini tüketicilere sundu. Sinema deneyimi, evin aydınlatmasından etkilenmeden yaşanabiliyor.

· OLED TV’lerdeki en çok eleştirilen noktalardan biri kısıtlı parlaklık performansı. Samsung’un kanıtlanmış Quantum Dot teknolojisi OLED TV ile birleşerek yüzde 30 daha yüksek parlaklık seviyelerine ulaştı.

· OLED TV’ler 2022 sonunda piyasaya sürüldü ve çok kısa bir sürede çok iyi bir başarı kaydedildi. Samsung 2024’ün Ocak-Nisan döneminde yüzde 39 pazar payına ulaştı. Samsung’un hedefi yılın ikinci yarısında bu kategoride pazar liderliğini elde etmek.

Lifestyle TV

· The Frame: Salonunuzda duvara astığınız bir tablo gibi görünüyor. Tasarımcılarla işbirliği yapılıyor; farklı ve şık çerçeve seçenekleri sunuyor. Kapalı konumdayken bir sanat eserine dönüşüyor. Art Store’da dünyaca ünlü müze ve galerilerden 2.500’den fazla sanat eserinden en sevdiklerinizi seçerek ekranınıza yansıtabiliyor böylece dünyaca ünlü ressamların tablolarıyla evinize bir sanat galerisi havası katabiliyorsunuz.

· The Sero: Dikey ekrana sahip bir Lifestyle TV seçeneği. Geleneksel ekran deneyiminin ötesine geçerek dikey olarak izlenebiliyor. Örneğin kısa videoları dikey formatta ve tam ekranda dikey kurulabilen The Sero’dan izleyebiliyorsunuz.

· Samsung Lifestyle TV’lerde tasarım ve kişiselleştirme özelikleri öne çıkıyor ve geleneksel ekran deneyimini çeşitlendiren farklı kişiselleştirilmiş tasarımlar ve ekran deneyimleri sunuyoruz.

QLED ve UHD

· Premium segmentteki zengin özellikleri giriş ve orta segment ürünlerimize yayarak, her tüketicinin beklentisine dokunacak bir ürün gamı sunuyoruz. Bu da rekabette farklılaşan başat özelliğimiz.

· Giriş seviyesi veya orta segment ürün almak isteyen, daha uygun fiyatlı ürün almak isteyen tüketicilerimizin de neden Samsung almaları gerektiğini dile getiriyoruz.

· En alt seviyeye kadar ürünlerimizde yapay zeka kullanıyoruz. Yapay zeka özellikleriyle zengin bir görüntü ve ses deneyimi sunuyor, SmartThings ekosistemini destekliyor, Knox güvenlik altyapısıyla güvenilir ve sürdürülebilir özellikler sunuyor. Tüketicilere Samsung’u tercih etmeleri için pek çok neden sunuyoruz.

· Samsung’un üstün tasarım vizyonunu tüm segmentlere yayıyoruz. AirSlim dediğimiz kendine segmentine göre yarı yarıya daha ince, çerçevesiz yüzeyler ve kablo kanallarıyla tasarım vizyonunu geniş kitlelerle buluşturuyoruz.

· TV’nin evde eğlence unsuru misyonunu, zengin içerik kapasitesiyle sunuyoruz. Game Bar 4.0 ve Tizen uygulamalarıyla tüketicilerimizi zengin içerikle buluşturuyoruz.

Ses sistemleri

Samsung, tüketicilerin mağaza içi deneyimlerini zenginleştirerek soundbar pazarına yatırımlarını sürdürüyor.

Avrupa ve global pazarlarla kıyaslanınca Türkiye’deki soundbar pazarında yüksek bir potansiyel söz konusu.

2022 yılında TV pazarına kıyasla %1 seviyesinde olan soundbar pazarı, Samsung’un yatırımlarının da sonucuyla 2023 yılında %1,4 seviyesine ulaşırken Samsung bu kategorideki pazar payını bu yılın ilk 4 ayında %53’e ulaştırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkardı.

· Kuzey Amerika pazarı incelendiğinde TV pazarına kıyasla AV pazarının %8 seviyesinde.

· Avrupa pazarında ise %7 seviyesinde olduğu düşünülünce Türkiye’de Samsung’un ilerleme alanı mevcut ve bu bağlamda mağaza içi deneyim odaklı yatırımlarına devam ediyor.

· Samsung’un sunduğu 2024 serisi, Kablosuz Dolby Atmos ve 11.1.4 kanal kurulumuna sahip en yeni Q-Serisi Soundbar Q990D'yi de içeriyor. Bu model, Samsung'un son 10 yıldır dünyanın en çok satan soundbar markası olarak süregelen liderliğini güçlendiren bir dizi özellikle birlikte geliyor.

· Bu özellikler arasında, titreşimle odayı kaplayan sesler veren için Sound Grouping ve kişisel dinleme seçeneği gibi inovasyonlar yer alıyor. Kullanıcılar böylece başkalarını rahatsız etmeden arka hoparlörlerin keyfini çıkarabiliyor.

· Ultra ince üretilen S800D ve S700D soundbarlar, oldukça şık ve yerden tasarruf sağlayan tasarımlarıyla olağanüstü ses kalitesi sunuyor.

· Ayrıca, tüm Samsung soundbar'lar, ses uzmanları tarafından ayarlanmış bir ses deneyimi yaşatmak için Samsung TV'ler ile soundbar'ları sorunsuz bir şekilde entegre eden Q-Symphony gibi gelişmiş ses teknolojileriyle donatıldı.

· Son olarak Samsung, The Frame'den ilham alan sanatsal tasarım ile birinci sınıf ses sunumunu bir araya getiren yepyeni Music Frame'i de tanıttı.

· Çok yönlü cihaz, kullanıcıların akıllı özelliklerle güçlendirilmiş seslerin keyfini çıkarırken kendi resimlerini veya sevdikleri sanat eserlerini sergilemesine imkan tanıyor.

· İster bağımsız bir cihaz olarak kullanılsın, ister TV ve Soundbar ile eşleştirilsin, Music Frame her mekânı tamamlayan gelişmiş bir dinleme deneyimi vaat ediyor.