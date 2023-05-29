MediaTek Snapdragon 8 Gen 3 rakibinin bir canavar olacağını söylüyor

TL;DR

MediaTek, bir sonraki amiral gemisi yongasının yeni Arm teknolojisini kullanacağını açıkladı.

Firma, bir sonraki yonga setinin Cortex-X4, Cortex-A720 ve Immortalis G720 kullanacağını söylüyor.

Şirket ilginç bir şekilde Cortex-A520 küçük CPU çekirdeğini kullanıp kullanmayacağından bahsetmedi.

MediaTek'in Dimensity 9200'ü 2023'ün en güçlü akıllı telefon işlemcilerinden biri olarak Snapdragon 8 Gen 2 ile birkaç alanda mücadele ediyor. Şimdi, Tayvanlı yonga üreticisi yeni nesil yonga setine daha fazla ışık tuttu.

MediaTek Weibo'da yaptığı açıklamada yeni nesil amiral gemisi Dimensity yonga setinin Arm'ın yeni duyurulan Cortex-X4 CPU çekirdeği, Cortex-A720 CPU çekirdeği ve Arm Immortalis Mali-G720 GPU ile güçlendirileceğini duyurdu. Ekteki videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.

MediaTek son iki yıldır amiral gemisi silikonunda en son CPU ve GPU teknolojisini kullandığı için bu bir sürpriz değil. Ancak bu haber, yeni nesil Dimensity yonga setinin (muhtemelen Dimensity 9300 olarak adlandırılacak) Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye büyük bir rakip olmasını bekleyebileceğiniz anlamına geliyor.

Tayvanlı yonga üreticisi ayrıca yeni yonga setinin "çığır açan" bir mimari sunacağını belirterek, işlemcinin gelişmiş çoklu görev ve "yoğun" çok iş parçacıklı uygulama ve oyunlarda daha iyi performans sağlayacağını sözlerine ekledi.

KÜÇÜK ÇEKİRDEĞİN İLGİNÇ ÖZELLİKLERİ

MediaTek, yeni işlemcisinin Cortex-X4 ve A720 ile birlikte piyasaya sürülen yepyeni Cortex-A520 küçük CPU çekirdeğini kullanıp kullanmayacağından bahsetmedi. Bu durum, şirketin şu anda çok fazla önemli ayrıntıyı açıklamak istememesinden kaynaklanıyor olabilir. Yeni işlemcinin küçük çekirdeklere sahip olmaması da teorik olarak mümkün (ancak olası değil), ancak daha önce büyük bir amiral gemisi yonga üreticisinin bu küçük çekirdeklerden vazgeçtiğini görmemiştik.

Bunu söylerken, Snapdragon 8 Gen 2 dört küçük CPU çekirdeğinden üçe geçti (bunun yerine dördüncü bir orta çekirdek ekledi). Snapdragon 8 Gen 3 sızıntıları da şirketin sadece iki küçük çekirdeğe geçtiğine (beşinci bir orta CPU çekirdeği eklediğine) işaret ediyor. Dolayısıyla, küçük çekirdeklerin sayısını azaltma yönünde bir eğilim olduğu kesin gibi görünüyor, ancak hepsini birden kesmek agresif bir hareket olur ve verimlilik ve çok çekirdekli performans için potansiyel olarak sonuçları olur.

Kaynak: https://www.androidauthority.com/mediatek-dimensity-chipset-arm-3330100/