Spotify'a yeni özellik geliyor!

Yapay zeka tarafından seslendirilen sesli kitaplar Spotify'da yerini alıyor. Yapay zeka ile seslendirilen kitaplara Spotify kullanıcıları nasıl ulaşacak? Ek ücret ödeyecekler mi?

Haber Merkezi Haber Merkezi
Spotify'a yeni özellik geliyor!
Yayınlanma: Güncellenme:

Spotify'a, yapay zeka tarafından seslendirilen sesli kitapların yayınlanmasını kolaylaştıracak yenilik geliyor. ElevenLabs ortaklığıyla geliştirilen güncelleme, yazarların Spotify dinleyicilerine yapay zeka anlatımlı sesli kitaplar sunmasına yardımcı olacak.

Spotify, ElevenLabs ile yaptığı yeni bir ortaklık aracılığıyla platformuna daha fazla yapay zeka anlatımlı sesli kitap getirileceğini duyurdu. ElevenLabs, AI ses yazılımı kullanılarak kaydedilen sesli kitapları kabul etmeye başlayacağını ve “dijital sesli anlatımın sesli kitap pazarını büyütme ve genişletme potansiyelini tanıdığını” söyledi.

Sesli kitaplara, çeşitli kısıtlamalarla da olsa, Spotify'da zaten izin veriliyordu. Spotify'ın sesli kitap dağıtım platformu Findaway Voices, yalnızca “belirli ortakların” dijital olarak kaydedilmiş sesli kitaplarını kabul ediyor - daha önce Google Play Books ile de ortaklık kurmuştu - ve her kaydın yayınlanmadan önce incelemeden geçmesini gerektiriyor. Ancak ElevenLabs piyasadaki en tanınmış yapay zeka ses sağlayıcılarından biri ve bu da Spotify'ın platformunda sentetik olarak seslendirilen sesli kitapların artmasına yol açabilir.

Yazarlar, aralarından seçim yapabilecekleri geniş bir sentetik ses yelpazesi ile sesli kitaplarını 29 dilde seslendirmek için ElevenLabs'ı kullanabilirler. Yazılımın ücretsiz sürümü ayda yalnızca 10 dakikalık metinden sese seslendirme sağlıyor. Bu sınırlamayı genişleten birkaç premium katman mevcut, ancak kullanıcıların 500 dakikalık anlatım oluşturmak için en az aylık 99 $ Pro aboneliğine ihtiyaçları olacak - kabaca ortalama bir sesli kitap uzunluğu.

Spotify “insan anlatımının gücüne inandığını” belirtirken, şirket dijital seslendirmelerin sesli kitap üretimini daha küçük yazarlar için daha uygun maliyetli hale getirebileceğine ve aksi takdirde göz ardı edilecek eski, arka liste başlıklarının sesli kitaplarını oluşturmayı kolaylaştırabileceğine inanıyor. Spotify, yapay zeka tarafından seslendirilen tüm eserlerin meta verilerinin işaretleneceğini ve kitap açıklamalarında dinleyicilere “bu sesli kitap dijital bir ses tarafından seslendirilmiştir” şeklinde açıkça belirtileceğini söylüyor.

Kaynak: https://www.theverge.com/news/616355/spotify-audiobooks-elevenlabs-ai-narration

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

spotify yapay zeka
Günün Manşetleri
Ölü sayısı 65’e yükseldi
Ulusal Kanal, dijital atılımı ile 1 milyon aboneye ulaştı
İstanbul'da bu gece zorlu olacak!
Bakanlık’tan "kayıp çocuk" haberlerine açıklama
Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiasına soruşturma!
Uzmanlar aşı ve hijyen uyarısı yapıyor!
FETÖ’nün döner zinciri ağı çöktü
1,6 milyon hız ihlali yapıldı, denetimler artıyor
Pençe-Kilit Bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul’da sınav ve kurslar ertelendi
Çok Okunanlar
İhtiyaç kredisine zam geldi! 36 ay vadeli 125 bin TL’nin aylık ödeme tutarları belli oldu İhtiyaç kredisine zam geldi! 36 ay vadeli 125 bin TL’nin aylık ödeme tutarları belli oldu
Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi! 2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi!
Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar
Akaryakıta gece yarısı zammı! Akaryakıta gece yarısı zammı!