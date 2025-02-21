Spotify'a yeni özellik geliyor!

Spotify'a, yapay zeka tarafından seslendirilen sesli kitapların yayınlanmasını kolaylaştıracak yenilik geliyor. ElevenLabs ortaklığıyla geliştirilen güncelleme, yazarların Spotify dinleyicilerine yapay zeka anlatımlı sesli kitaplar sunmasına yardımcı olacak.

Spotify, ElevenLabs ile yaptığı yeni bir ortaklık aracılığıyla platformuna daha fazla yapay zeka anlatımlı sesli kitap getirileceğini duyurdu. ElevenLabs, AI ses yazılımı kullanılarak kaydedilen sesli kitapları kabul etmeye başlayacağını ve “dijital sesli anlatımın sesli kitap pazarını büyütme ve genişletme potansiyelini tanıdığını” söyledi.

Sesli kitaplara, çeşitli kısıtlamalarla da olsa, Spotify'da zaten izin veriliyordu. Spotify'ın sesli kitap dağıtım platformu Findaway Voices, yalnızca “belirli ortakların” dijital olarak kaydedilmiş sesli kitaplarını kabul ediyor - daha önce Google Play Books ile de ortaklık kurmuştu - ve her kaydın yayınlanmadan önce incelemeden geçmesini gerektiriyor. Ancak ElevenLabs piyasadaki en tanınmış yapay zeka ses sağlayıcılarından biri ve bu da Spotify'ın platformunda sentetik olarak seslendirilen sesli kitapların artmasına yol açabilir.

Yazarlar, aralarından seçim yapabilecekleri geniş bir sentetik ses yelpazesi ile sesli kitaplarını 29 dilde seslendirmek için ElevenLabs'ı kullanabilirler. Yazılımın ücretsiz sürümü ayda yalnızca 10 dakikalık metinden sese seslendirme sağlıyor. Bu sınırlamayı genişleten birkaç premium katman mevcut, ancak kullanıcıların 500 dakikalık anlatım oluşturmak için en az aylık 99 $ Pro aboneliğine ihtiyaçları olacak - kabaca ortalama bir sesli kitap uzunluğu.

Spotify “insan anlatımının gücüne inandığını” belirtirken, şirket dijital seslendirmelerin sesli kitap üretimini daha küçük yazarlar için daha uygun maliyetli hale getirebileceğine ve aksi takdirde göz ardı edilecek eski, arka liste başlıklarının sesli kitaplarını oluşturmayı kolaylaştırabileceğine inanıyor. Spotify, yapay zeka tarafından seslendirilen tüm eserlerin meta verilerinin işaretleneceğini ve kitap açıklamalarında dinleyicilere “bu sesli kitap dijital bir ses tarafından seslendirilmiştir” şeklinde açıkça belirtileceğini söylüyor.

Kaynak: https://www.theverge.com/news/616355/spotify-audiobooks-elevenlabs-ai-narration