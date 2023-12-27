Terminatör Filmi Gibi Olay! Robotlar ve İnsanlar Arasında İlk Kan Döküldü

Tesla'nın Teksas'taki fabrikasında yaşananlar, Hollywood filmlerini aratmadı. Meydana gelen kaza sonrası fabrikadaki bir robot, çalışana saldırdı. Saldırı sonrası etraf kan gölüne döndü.

Terminatör Filmi Gibi Olay! Robotlar ve İnsanlar Arasında İlk Kan Döküldü
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Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın Teksas'taki fabrikasında meydana gelen kazanın ayrıntıları 2 yıl sonra ortaya çıktı. Gündeme bomba gibi düşen kazanın ayrıntılarında, distopyaları aratmayan manzaralar yaşandı. Hollywood filmi gibi kazada bir robot, fabrika çalışanına saldırdı.

Robot ve İnsan Arasındaki İlk Kan Döküldü

Meydana gelen kazada, robotun çalışana saldırması sonrası, diğer çalışanlar acil kapatma düğmesine bastı. Yaşananlar sonrası fabrikada etraf kan gölüne döndü. Fabrikadaki işçilerle görüşen avukat yaşanan kazaları yetkililere "bildirmediğine" dair kanıtlar bulunduğunu söylüyor.

Kazanın Ayrıntıları 2 Yıl Gizlendi

İki görgü tanığı, yeni dökülmüş alüminyum araba parçalarını yakalayıp taşımak için tasarlanmış bir makinenin iş arkadaşlarına saldırmasını dehşet içinde izledi. Kurbanın sol elinde 'açık yara' bırakan olay, Travis ilçesine ve federal düzenleyicilere sunulan ve DailyMail.com tarafından incelenen 2021 yaralanma raporunda ortaya çıktı.

Tesla'nın Teksas fabrikasında 2021 veya 2022'de robotlarla ilgili başka bir yaralanma bildirilmemesine rağmen olay, iş yerinde otomatik robotların risklerine ilişkin yıllardır artan endişelerin artmasına neden oldu. Tesla'nın Teksas'taki yasa gereği yetkililere sunması gereken yaralanma raporunda, mühendisin işten izin almasına gerek olmadığı iddia ediliyordu.

Kaynak: TRT Haber

# Robot # Tesla
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