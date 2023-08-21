Tesla Uygulaması Artık Siri ile Kontrol Edilebilecek: Yeni Güncelleme ile Gelen Özellikler

Hafta sonu, Tesla'nın App Store'daki uygulaması beklenmedik bir gelişme ile güncellendi. 4.24.0 sürümüne sahip olan uygulamanın değişiklikler listesinde dikkat çeken bir detay vardı: "Apple Kestirmeler uygulamasından araç kontrollerinize ve klimanıza erişin." Bu güncelleme sayesinde Tesla sahipleri, Apple'ın Kestirmeler uygulamasını kullanarak araçlarını ve klima sistemlerini Siri ile yönetebilecek.

APPLE'IN KESTİRMELER UYGULAMASIYLA TESLA YÖNETİMİ ARTIK DAHA AKILLICA

Daha önce Tesla sahipleri, uzaktan araç kontrollerini Tesla uygulaması aracılığıyla yapabiliyordu. Ancak yeni güncelleme ile birlikte Tesla uygulaması, Apple'ın Kestirmeler uygulamasıyla entegre olarak çalışmaya başladı. Bu da demek oluyor ki, Tesla sahipleri artık iPhone'larında veya Apple Watch'larında "Hey Siri" demek suretiyle araçlarının kapılarını kilitleme, açma ve klima kontrolü gibi işlemleri gerçekleştirebilecekler.

Tesla'nın desteklediği kısayolların listesi, Siri ile yapılabilecek işlemleri oldukça genişletiyor. Kestirmeler uygulaması sayesinde sahipler, araçlarının şarjını başlatma, durdurma, bagajı açma, ön bagajı ve şarj portunu kontrol etme gibi işlemleri Siri ile kolayca gerçekleştirebilecekler. Ayrıca, aracın kapılarını uzaktan kilitleme ve açma gibi işlemler de Siri ile yapılabilir hale geldi.

Bu güncelleme ile birlikte, daha önce ücretli uygulamalarla sınırlı olan Siri entegrasyonu artık Tesla uygulamasının içinde ücretsiz olarak sunulacak. Tesla sahipleri, artık Siri Kısayollarını kullanarak araçlarını uzaktan yönetebilecekler.

Apple'ın Tesla ile işbirliği, otomobil teknolojisinin ve akıllı cihazların birleşimine dair yeni adımların habercisi gibi görünüyor. Tesla'nın yanı sıra Apple Music'in Tesla araçlarında kullanılabilir hale gelmesi ve gelecekteki AirPlay desteği de, Apple'ın otomobil endüstrisindeki varlığını güçlendirdiğini gösteriyor. Bu gelişmelerle birlikte, Tesla sahipleri artık araçlarını daha fazla kolaylıkla ve akıllıca yönetebilecekler.