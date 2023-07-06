Threads nedir? Nasıl kayıt olunur?

Threads uygulaması nedir? Yeni sosyal medya Threads pek çok kişinin ilgisini topladı. Mark Zuckerberg'in açıklamasına göre lansmandan sadece dört saat sonra, beş milyondan fazla kişi Meta'nın yeni Twitter rakibi Threads için hesap açtı. İlk 7 saatte kullanıcı sayısı 10 milyona ulaştı. "Zuck" adını kullanan CEO, duyuruyu yeni platformdan yaptı. Threads şu anda İngiltere de dahil olmak üzere 100'den fazla ülkede indirilebilir durumda ancak yasal düzenlemeler nedeniyle henüz AB'de kullanılamıyor.

THREADS UYGULAMASI NEDİR?

Threads, Meta'nın Ekim ayında aylık yaklaşık iki milyar aktif kullanıcısı olduğunu duyurduğu Instagram ile bağlantılı bir uygulama. Yeni sosyal medya uygulaması, kullanıcıların Instagram kullanıcı adlarıyla Threads hesapları oluşturmasına ve Instagram'da takip ettikleri kişilerle bağlantı kurmasına da olanak tanıyor.

THREADS KAYIT NASIL YAPILIR?

• Threads, Instagram giriş bilgilerinizi kullanarak kaydolmanıza olanak tanır ve zaten Instagram'da takip ettiğiniz tüm hesapları, katıldıkları anda otomatik olarak Threads'de takip edebileceksiniz.

• En kolay yol olarak Instagram'da arama çubuğuna 'Threads' yazabilirsiniz. Bir buton çıkar ve sizi doğrudan uygulamaya götürür.

• 500 karaktere kadar gönderiler gönderebilir, en fazla 5 dakika uzunluğunda gifler ve videolar ekleyebilirsiniz.

• Threads, Twitter'a çok benziyor. Kısa metin tabanlı içerikler, beğeniler ve yeniden gönderiler... Tweet atmaya benzer şekilde alıntılamak da mümkün.

Kaynak: https://www.chip.com.tr/haber/threads-nedir-nasil-kayit-olunur-soru-ve-cevaplarla-yeni-uygulama-threads_158281.html#:~:text=Threads%2C%20Instagram%20giri%C5%9F%20bilgilerinizi%20kullanarak,arama%20%C3%A7ubu%C4%9Funa%20'Threads'%20yazabilirsiniz.