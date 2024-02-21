Tonlarca enkaz dünyaya düşüyor! Avrupa Uzay Ajansı'ndan kritik açıklama

İki tonluk uydu bugün Dünya'ya düşecek. 1995'te üretilen ve dünyayı izlemek için zamanının son teknoloji araç gereçlerle donatılan ERS-2 hızla dünyaya doğru ilerliyor. 2011'de görevi sona eren ERS-2 atmosfere kontrolsüz bir şekilde girecek.

ENKAZ DÜNYAYA DÜŞECEK

ERS-2 enkazı bazı gözlem evleri ve Avrupa Uzay Ajansı ESA tarafından görüntülendi. Avrupa Uzay Ajansı iki tonluk uydunun çoğunun düşerken yanacağını açıkladı. Uzay ajansına göre uydunun ısıya dayanaklı sağlam parçaları olsa bile çarpma anında hasara neden olma ihtimali zayıf. Uzay enkazının nereye düşeceği ise belirsiz.

ERS-2 UYDUSU NEDİR?

Dünyanın merakla izlediği ERS-2 uydusu zamanlarının en gelişmiş gezegen gözlemcilerindendi. Selleri izledi, kıta ve okyanus yüzeyi sıcaklıklarını ölçtü. Buz sahalarının hareketini izledi ve depremler sırasında yerdeki değişiklikleri takip etti. ERS-2, Dünya'nın koruyucu ozon tabakasını anlama konusunda önemli bilgiler sağladı.