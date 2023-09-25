Türkiye'nin İlk Uzay Yolcuları Uludağ'da Togg'u Tecrübe Etti

Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, Uzay Kaşifleri Derneğinin (Association of Space Explorers- ASE) düzenlediği Planetary Congress'e (Gezegen Kongresi) katılmak üzere geldiği Bursa Uludağ'da Togg'u deneyimledi.

Uzay yolcularından Gezeravcı, "Anadolu" renkli Togg'un direksiyonuna geçerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da ön yolcu koltuğunda uzay yolcularına eşlik ederek copilotluk yaptı.

Togg'un direksiyonuna ilk defa geçtiğini belirten Alper Gezeravcı'nın, "Togg'u ilk defa kullanıyorum. Çekilişine katıldım, kısmet olmadı." ifadesi gülüşmelere neden oldu.

Bakan Kacır, bunun üzerine, şu ifadeyi kullandı:

- Astronotlara Togg kısmet olmadı ama uzaya gitmek nasip olacak.

Togg hakkında uzay yolcularına bilgi veren Kacır, şu sözleri söyledi:

- Türkiye’nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Atasever ile birlikteyiz. Bursa’da Uludağ'dayız, 34. Gezegen Kongresi'ni gerçekleştiriyoruz. İlk kez Türkiye'de gerçekleşmiş oluyor bu etkinlik. 70'i aşkın astronot ve kozmonot bu kongre vesilesiyle ülkemize gelmiş oldu. Alper ve Cihangir Bey de adım atacakları yeni aile ile tanışmış oldular.

Türkiye'nin İlk Uzay Yolcuları Büyük İlgi Gördü

Milli Uzay Programı vizyonunun bütün projelerin peşi sıra gerçekleşmesine imkan sağladığını kaydeden Kacır, şu ifadeleri kullandı:

- Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz şu anda Uludağ yollarında Togg ile 60 yıllık rüyasının gerçekleşmesiyle aslında bugünleri bize yaşatmış oldu. Adım adım nice güzel projeyi milletimize kazandıracağız. Alper Bey ve Cihangir Bey de bütün bu projelerin sonrasında ömürlerinin sonuna dek Türk gençlerine, çocuklarına ilham kaynağı olacaklar.

TEKNOFEST Ankara'da Türkiye’nin ilk uzay yolcularının gördüğü yoğun ilgiye de değinen Kacır, gençleri bilim ve teknoloji ile tanıştırmanın önemini vurguladı.