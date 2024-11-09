Türklerin en çok tercih ettiği telefonlar belli oldu! İşte o markalar

2024 yılının üçüncü çeyreğine ait akıllı telefon satış verilerine göre, Türkiye'de en çok tercih edilen telefon modelleri belli oldu. Bu dönemde zirvedeki model liderliğini korumayı başardı. İşte Türkiye'de en popüler telefon modelleri ve satış verilerinin detayları…

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Türklerin en çok tercih ettiği telefonlar belli oldu! İşte o markalar
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Telefonlar, günlük yaşamın vazgeçilmezi haline gelirken, akıllı telefon piyasasında büyük bir rekabet yaşanıyor. 

2024 yılının üçüncü çeyreğine ait akıllı telefon satış verilerine göre, Türkiye'de en çok tercih edilen telefon modelleri belli oldu. Bu dönemde zirvedeki model liderliğini korumayı başardı.

Akıllı telefon piyasasında rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 2024’ün üçüncü çeyreğinde, küresel akıllı telefon satışlarında zirveyi Apple’ın iPhone 15 modelleri aldı. iPhone 15, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro, satışlarda ilk üç sırayı paylaşarak Apple'ın pazar liderliğini sürdürdü. Bu modeller, özellikle kullanıcıları yüksek performans ve kamera özellikleriyle cezbetti. 

ZİRVENİN SAHİBİ DEĞİŞMEDİ

Listede Apple ve Samsung hakimiyeti dikkat çekerken, Samsung Galaxy S24 ve Galaxy A serisinden modeller, orta segmentte güçlü satış rakamlarına ulaştı. Yapılan araştırmaya göre Galaxy S24’ün, fiyat-performans sayesinde tercih edildiği gözlemlendi. Xiaomi ise yalnızca bir modelle ilk 10’a girmeyi başardı. Genel olarak, Apple ve Samsung arasında devam eden rekabet, satış listelerinde her iki markayı da üst sıralara yerleştirdi ve tüketici tercihlerinde büyük bir değişiklik yaşanmadı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELLER

İşte Counterpoint'in güncel verileriyle bu yılın ilk 10'unda yer alan telefon modelleri:

1. IPHONE 15

2. IPHONE 15 PRO MAX

3. IPHONE 15 PRO

4. GALAXY A15 4G

5. GALAXY A15 5G

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