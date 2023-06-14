Ulusal Antarktika Bilim Seferi için geliştirdiği projeyle TÜBİTAK desteği kazandı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Korhan Erturaç'ın liderliğindeki ekip, 2024'te düzenlenecek bilim seferi çalışmaları kapsamında üniversitenin ilk kutup projesini hazırladı.

TÜBİTAK-1001 KUTUP ARAŞTIRMALARI ÇAĞRISI

"Örneğinde Hızlı Yükselmeye Uğrayan Yüksek Enerjili Kıyı Bölgelerinde, Çok Kaba Taneli Basamaklı Kıyı Şekillerinin Haritalanması ve Lüminesans Yöntemleri ile Tarihlendirilmesi" projesi, "TÜBİTAK-1001 Kutup Araştırmaları Çağrısı" kapsamında destek elde etti.

Projede, Türk Bilim Üssü'nün yer aldığı Antarktika Yarımadası Horsehoe Adası kıyılarında gözlenen basamaklı kıyı şekilleri ve çökelleri, insansız hava araçları ile yüksek detayda haritalanacak. Basamaklara ait çökeller örneklenerek, lüminesans (ışıldama) ve kozmojenik yüzey tarihlendirme yöntemiyle tarihlendirilecek.

Bölgede yapılacak çalışmalarda son 10 bin yıl için göreceli deniz seviyesi değişimi ve buzul çağı sonrası hızla azalan (eriyen) kıtasal buzul örtüsü yüküne cevaben kara alanlarının izostatik yükselim miktar ve hızının belirlenmesi hedefleniyor.

Proje ekibinde Prof. Dr. Mehmet Salim Öncel (Araştırmacı-GTÜ), Doç. Dr. Eren Şahiner (Araştırmacı-Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Raif Kandemir (Araştırmacı-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi), Dr. Jintang Qin (Danışman-Çin Deprem İdaresi), Dr. Naki Akçar (Danışman-Bern Üniversitesi) yer alacak.