Uzay seyahati için biletler satışta

Şirket, popüler e-ticaret platformu Taobao aracılığıyla iki bilet sattı ve her birinin fiyatı 1,5 milyon yuan (yaklaşık 210 bin dolar) olarak belirlendi. Bu seferde yolculara, atmosferin dışında 5 dakikalık ağırlıksızlık deneyimi yaşama imkanı sunulacak.

Deep Blue Aerospace, uzay turizmi hizmeti sunan ilk Çinli şirket olarak dikkat çekiyor ve merkezi Ciangsu eyaletinde bulunuyor. Planlanan sefer, toplamda 12 dakika sürecek ve bu süre zarfında yolcuların 5 dakikası dış uzayda ağırlıksız olarak geçireceği vadediliyor.

Şirketin seferi, özel bir uzay uçağı yerine roketle gerçekleştirileceği için, önümüzdeki iki yıl içinde birçok insansız uçuş testi yapması gerekecek. Yeniden kullanılabilir roket teknolojisi geliştikçe, gelecekte benzer uzay yolculuklarının maliyetinin düşmesi bekleniyor.

Deep Blue Aerospace, önümüzdeki ay daha fazla bilet satışı yapmayı planlıyor ve bu ilginin artmasıyla birlikte uzay turizmi alanında yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyor.