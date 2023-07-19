Whatsapp çöktü mü? Whatsapp bağlantı hatası neden olur?

Dünyaca ünlü popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar gönderilen mesajların iletilemediğini ifade ediyor. Öte yandan WhatsApp’ın masaüstü bilgisayarlarda da kullanılan WhatsApp Web özelliğine de erişimde sorunlar mevcut.

WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

19 Temmuz günü TSİ 23:00'dan sonra mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunu başladı.

Web sitelerinin ve mobil uygulamalarında yaşanan aksaklıkların izlendiği Downdetector.com'a göre, WhatsApp'ta saat 23.00 sıralarında binlerce kullanıcı erişim sorunu yaşadığını bildirdi.

Sorunun neden kaynaklandığına dair META'dan bir açıklama gelmedi.

TWİTTER'DA KULLANCILAR SORUNU DİLE GETİRİYOR

WhatsApp'a erişim sorunu yaşayan binlerce kullanını bunu Twitter üzerinden dile getiriyor.

Kullancılar hem mobil uygulama hem de masaüstü uygulamada sorun yaşadıklarını söylüyor.