Whatsapp'tan gelen o aramalara dikkat! Hedef kişisel bilgileriniz

WhatsApp'ta, özellikle yabancı ülkelere ait tanımlanamayan numaralardan gelen aramalar arttı. Arayan kişiler, profil foroğraflarıyla dikkat çekmeye çalışıyor. Bu tür dolandırıcılık yöntemleri, kullanıcıları finansal zarara uğratıyor.

Whatsapp'tan gelen o aramalara dikkat! Hedef kişisel bilgileriniz
Editör: Yasin Emre Gök
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Son zamanlarda Whatsapp kullanıcılarına yurt dışındaki bir çok ülkeden arama ve mesaj geliyor. Hedefte ise kişisel bilgiler var...

Dijital dünya kolaylıklarla birlikte suç dünyasına da dönüşüyor. Son dönemde WhatsApp üzerinden gelen telefon aramalarında, kullanıcılara "yardıma ihtiyacım var" şeklinde talepler iletiliyor.

Bu aramalar genellikle yurt dışına ait numaralardan yapılıyor. Arayan kişiler, profillere ekledikleri görüntülerle dikkat çekmeye çalışıyor.

Arayan taraf, karşıdaki kişiyi para kazanma fırsatıyla ikna etmeye çalışıyor. Başarılı olursa, aranan kişiden kredi kartı bilgileri talep ediliyor. Kullanıcıları finansal zarara uğratma amaçlanıyor.

Uzmanlar ise vatandaşların dikkatli olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# whatsapp # dolandırıcılık
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