Whatsapp'tan gelen o aramalara dikkat! Hedef kişisel bilgileriniz

Son zamanlarda Whatsapp kullanıcılarına yurt dışındaki bir çok ülkeden arama ve mesaj geliyor. Hedefte ise kişisel bilgiler var...

Dijital dünya kolaylıklarla birlikte suç dünyasına da dönüşüyor. Son dönemde WhatsApp üzerinden gelen telefon aramalarında, kullanıcılara "yardıma ihtiyacım var" şeklinde talepler iletiliyor.

Bu aramalar genellikle yurt dışına ait numaralardan yapılıyor. Arayan kişiler, profillere ekledikleri görüntülerle dikkat çekmeye çalışıyor.

Arayan taraf, karşıdaki kişiyi para kazanma fırsatıyla ikna etmeye çalışıyor. Başarılı olursa, aranan kişiden kredi kartı bilgileri talep ediliyor. Kullanıcıları finansal zarara uğratma amaçlanıyor.

Uzmanlar ise vatandaşların dikkatli olması gerektiğine dikkat çekiyor.