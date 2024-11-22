WhatsApp’tan sesli mesajlarda devrim: Mesajlar metne dönüştürülecek

WhatsApp'tan gelen sesli mesajlar yeni transkripsiyon özelliği sayesinde sesli mesajlar artık yazıya çevrilerek okunabilecek.

Bu yenilik, özellikle sesli mesaj dinleme imkanı olmayan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak. Özellikle iş ortamlarında veya gürültülü ortamlarda mesajlara erişim daha hızlı ve pratik hale gelecek.

WhatsApp'ın bu güncellemesi, kullanıcı deneyimini bir adım ileri taşıyarak iletişimi daha verimli bir hale getirmeyi hedefliyor. Özellik, kısa süre içinde tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak.

NASIL KULLANILACAK?

WhatsApp’a gelen bu yeni özelliği aktif etmek için Ayarlar > Sohbetler > Sesli mesaj transkriptleri menüsüne giderek transkriptleri kolayca açın ya da kapatın ve transkript dilinizi seçin.

Mesajı basılı tutup "Metne çevir" düğmesine dokunarak sesli mesajların transkriptini görebilirsiniz.

Uzun süredir beklenen özellik artık resmiyet kazansa da, şu an için sınırlı sayıda dil desteği bulunuyor. Türkçe dil seçeneğinin ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz.