Wi-Fi kullananlar dikkat: Borç batağına düşebilirsiniz

Dolandırıcılık olayları günden güne artmaya başladı. Artık neredeyse herkes mobil bankacılığı kullanıyor. Ancak uzmanlar mobil bankacılığı kullanan vatandaşlara Wi-Fi uyarısında bulunarak paranız bir anda hesabından gidebilir veya büyük bir borcun altında kalabilirsiniz uyarısında bulundu.

ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, siber suçluların, hedeflerine ulaşmak için her dijital kanalı araç olarak kullanabildiğini söyledi.

MOBİL BANKACILIK KULLANANLAR DİKKAT

En fazla dolandırıcılığın mobil bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirildiğine işaret eden Erginkurban, bu siber tehditlerde son dönemde artış görüldüğüne dikkati çekti.

Erginkurban, "Güvenlik yöntemleri konusunda kullanıcılar bazında zorlanmalar olduğunu görüyoruz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kuralları gereği kullanıcıların 3-6 ayda bir parola değiştirmek zorunda olması, kullanıcıların parolalarını önceki parolalarından farklı seçmelerini sağlamak artık tek başına yeterli bir yöntem değil." ifadesini kullandı.

Wİ-Fİ İLE İNTERNET BANKACILIĞINA GİRİŞ YAPMAYIN

Ortak kullanıma açık, şifresiz Wi-Fi hizmetlerinin suçlular tarafından "oltama" saldırısı olarak kullanılabildiğini, bu yöntemle kullanıcıların telefonunda bulunan bilgilere erişilebildiğini vurgulayan Erginkurban, şunları kaydetti: