Wi-Fi kullananlar dikkat: Borç batağına düşebilirsiniz
Son dönemde kişilerin haberi olmadan hesaplarından para çekildiği ve kredi kullandırıldığına dair haberler yayılmaya başlandı. Uzman isimden Wi-Fi kullananlara kritik uyarı geldi. Bu alanlarda internet bankacılığı kullanmayın. Ansızın borç batağına düşebilirsiniz.
Dolandırıcılık olayları günden güne artmaya başladı. Artık neredeyse herkes mobil bankacılığı kullanıyor. Ancak uzmanlar mobil bankacılığı kullanan vatandaşlara Wi-Fi uyarısında bulunarak paranız bir anda hesabından gidebilir veya büyük bir borcun altında kalabilirsiniz uyarısında bulundu.
ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, siber suçluların, hedeflerine ulaşmak için her dijital kanalı araç olarak kullanabildiğini söyledi.
MOBİL BANKACILIK KULLANANLAR DİKKAT
En fazla dolandırıcılığın mobil bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirildiğine işaret eden Erginkurban, bu siber tehditlerde son dönemde artış görüldüğüne dikkati çekti.
Erginkurban, "Güvenlik yöntemleri konusunda kullanıcılar bazında zorlanmalar olduğunu görüyoruz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kuralları gereği kullanıcıların 3-6 ayda bir parola değiştirmek zorunda olması, kullanıcıların parolalarını önceki parolalarından farklı seçmelerini sağlamak artık tek başına yeterli bir yöntem değil." ifadesini kullandı.
Wİ-Fİ İLE İNTERNET BANKACILIĞINA GİRİŞ YAPMAYIN
Ortak kullanıma açık, şifresiz Wi-Fi hizmetlerinin suçlular tarafından "oltama" saldırısı olarak kullanılabildiğini, bu yöntemle kullanıcıların telefonunda bulunan bilgilere erişilebildiğini vurgulayan Erginkurban, şunları kaydetti:
- Hastane, zincir kahve ve restoran gibi yerlerde ortak kullanılan Wi-Fi ağlarında internet bankacılığı işlemi yapmamakta fayda var. Çünkü Wi-Fi sağlayıcısının kötü amaçlı olup olmadığını tahmin edemeyiz. Her hesabınız için ayrı, benzersiz ve herkes tarafından kolaylıkla tahmin edilemeyecek parola kullanmakta fayda var. Bu parolaları da belli aralıklara değiştirmeliyiz. Online alışverişlerde sanal kart kullanmayı bir alternatif olarak değerlendirmeliyiz.
Kaynak: Anadolu Ajansı