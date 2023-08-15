X, eski adıyla Twitter yenilenmeye devam ediyor! Bakın X'e hangi özellik geliyor...

Twitter'a görüntülü arama özelliği geliyor. Sosyal medya platformu Twitter’a, yeni adıyla X’e, sesli ve görüntü arama özelliği geliyor.

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X CEO’su Linda Yaccarino, kullanıcıların yakında telefon numaralarını paylaşmak zorunda kalmadan görüntülü sohbet aramalarına katılabileceklerini açıkladı. Yaccarino, aynı zamanda gelirleri artırma adına şirketin reklam verenlerle ilişkisini onarmak için harekete geçtiklerini de belirtti. Bu hamle, Yaccarino ve Elon Musk'ın X'i genişletilmiş video içeriği, ödeme hizmetleri ve içerik oluşturucular için abonelikler gibi özellikleri kapsayan bir uygulamaya dönüştürme vizyonuyla uyumlu bir adım. Bu duyuru, X tasarımcısı Andrea Conway'in hafta başında yaptığı bir gönderiden sonra geldi. Conway "Az önce X'te birini aradım” yazdı.