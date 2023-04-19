Xiaomi 13 Ultra özellikleri neler?
Xiaomi, 13 serisinin yeni üyesi Xiaomi 13 Ultra’yı Çin’de resmi olarak tanıttı. İşte Xiaomi 13 Ultra'nın özelliklerinin detayları...
Xiaomi 13 Ultra cep telefonu, resmi olarak tanıtıldı. Özellikleri ve tasarımı kesinleşen telefonun kamera tarafında iddiaları ise oldukça fazla.
XİAOMİ 13 ULTRA ÖZELLİKLERİ
• 6.73 inç LTPO ekrana sahip olan modelde 1440x3200 piksel bir çözünürlük bulunuyor.
• 2.600 nit parlaklığa ulaşan bu cihazda Snapdragon 8 Gen 2 işlemci tercih ediliyor. 5.000 mAh bataryası ise 90W kablolu ve 50W kablosuz ve 10W ters kablosuz şarjı destekliyor.
• 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki seçenek sunulan RAM tarafına ek olarak 256 GB, 512 GB ve 1TB depolama seçenekleri de var.
• Telefonun kameraları ise Sony imzalı sensör ve Leica ortaklığı ile bizleri karşılıyor.
• Dört farklı kameranın yer aldığı telefonda değişken diyafram tercih edilmiş. 50.3 MP temel kamerasına ek olarak telefnoda telefoto, periskop telefoto ve ultra geniş açılı üç kamera yer alıyor.
• Bu kameralar da 50 MP olarak tercih edilmiş.
• Telefoto kameralar ise 10x'e kadar yakınlaştırma yapabiliyor.
• Telefonun Türkiye'de satılması beklenmiyor ve standart versiyonda başlangıç fiyatı 800 euro oluyor.