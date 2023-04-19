Xiaomi 13 Ultra özellikleri neler?

Xiaomi 13 Ultra cep telefonu, resmi olarak tanıtıldı. Özellikleri ve tasarımı kesinleşen telefonun kamera tarafında iddiaları ise oldukça fazla.

XİAOMİ 13 ULTRA ÖZELLİKLERİ

• 6.73 inç LTPO ekrana sahip olan modelde 1440x3200 piksel bir çözünürlük bulunuyor.

• 2.600 nit parlaklığa ulaşan bu cihazda Snapdragon 8 Gen 2 işlemci tercih ediliyor. 5.000 mAh bataryası ise 90W kablolu ve 50W kablosuz ve 10W ters kablosuz şarjı destekliyor.

• 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki seçenek sunulan RAM tarafına ek olarak 256 GB, 512 GB ve 1TB depolama seçenekleri de var.

• Telefonun kameraları ise Sony imzalı sensör ve Leica ortaklığı ile bizleri karşılıyor.

• Dört farklı kameranın yer aldığı telefonda değişken diyafram tercih edilmiş. 50.3 MP temel kamerasına ek olarak telefnoda telefoto, periskop telefoto ve ultra geniş açılı üç kamera yer alıyor.

• Bu kameralar da 50 MP olarak tercih edilmiş.

• Telefoto kameralar ise 10x'e kadar yakınlaştırma yapabiliyor.

• Telefonun Türkiye'de satılması beklenmiyor ve standart versiyonda başlangıç fiyatı 800 euro oluyor.