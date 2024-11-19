Yapay zekaya piyango numaraları soruldu: İşte cevabı

Yapay zekanın hayatlarımıza girişiyle birlikte, insanlar onun sınırlarını keşfetmeye başladı. ChatGPT gibi yapay zeka sistemlerinden ödev yazdırmak, tahminlerde bulunmasını istemek ya da farklı konularda bilgi almak artık günlük alışkanlıklarımız arasında. Ancak bazı sorular var ki, yapay zekanın sınırlarını zorlamakta. Örneğin: Milli piyango büyük ikramiyesini bilmesi mümkün mü?

Zehra Küçük'ün Dijital Beyin programına konuk olan Mustafa Mertcan'a yapay zeka ile yapılabileceklerden epey uç bir soru yöneltildi.

Mertcan'a "Yapay zeka bana yılbaşında büyük ikramiyeyi kazandıracak piyango numarasını söyleyebilir mi?" sorusu yöneltildi.

Mertcan, bu soruya verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"İmkansız. Öncelikle öyle söyleyebilirim. İmkanlı imkansız diyelim daha doğrusu. Piyango dediğimiz konu özellikle bildiğiniz gibi rastgele rakamlardan oluşuyor. Eğer bununla alakalı iyi bir güvenlik sistemi alındıysa, dijitalde bu piyango çekiliyor o da olabilir sonuç itibarıyla illa top olacak diye bir kaide yok. İyi bir güvenlik sistemi alındıysa ve tamamen gerçekten metot olarak değiştiriliyorsa ki bildiğim kadarıyla öyle yapılıyor onlar zaten, metotları da değiştiriliyor, ürünler de değiştirilerek çekiliyor piyangolar... Bu neredeyse imkansız çünkü çok rastgele bir durum var. Yani düzenli olabilme ihtimali olmayan bir durumdan bahsediyoruz."

Yapay zeka, tahmin ve analizde güçlü bir araç olsa da, şansa bağlı sistemlerde bir "bilme" yeteneği geliştirmek şu anki teknolojiyle imkânsız. Ancak gelecekte yapay zekanın başka nasıl yetenekler kazanacağını hep birlikte göreceğiz!