Adana Ticaret Borsasında Pamuğunun Kilogramı 44 Liradan İşlem Gördü
Adana Ticaret Borsasında, işlem gören ürünlerin fiyatları açıklandı. Ürünler kaç TL'den satıldı?
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 44 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|8,70
|8,90
|Mısır
|Kg
|5,70
|5,90
|Ayçiçeği
|Kg
|11,50
|12,00
|Soya fasulyesi
|Kg
|14,50
|15,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|43,00
|
44,00
Kaynak: Anadolu Ajansı
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