Adana Ticaret Borsasında Pamuğunun Kilogramı 44 Liradan İşlem Gördü

Adana Ticaret Borsasında, işlem gören ürünlerin fiyatları açıklandı. Ürünler kaç TL'den satıldı?

Adana Ticaret Borsasında Pamuğunun Kilogramı 44 Liradan İşlem Gördü
Adana Ticaret Borsası: Pamuğunun Kilogramı 44 Liradan Satıldı!
Son Güncelleme:

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 44 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 8,70 8,90
Mısır Kg 5,70 5,90
Ayçiçeği Kg 11,50 12,00
Soya fasulyesi Kg 14,50 15,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 43,00

44,00
6 Şubat Depreminden Etkilenen Malatya'da Hak Sahipliği Başvurusu Yapamayan Depremzedelere Ek Süre Verildi6 Şubat Depreminden Etkilenen Malatya'da Hak Sahipliği Başvurusu Yapamayan Depremzedelere Ek Süre VerildiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# adana ticaret borsası # pamuk # mısır # Ayçiçeği
Çok Okunanlar
Türkiye'nin Yakından Takip Ettiği Dava!
Türkiye'nin Yakından Takip Ettiği Dava!
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı!
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı!
İSKİ O İlçeleri Uyardı! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İSKİ O İlçeleri Uyardı! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre....
Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre....
İstanbul'da Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
İstanbul'da Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
Öne Çıkanlar ABD KIBRIS'TAN İSRAİL'E SİLAH TAŞIYOR! - Hüseyin Macit Yusuf ABD KIBRIS'TAN İSRAİL'E SİLAH TAŞIYOR! - Hüseyin Macit Yusuf Bal Yediğimizde Bakın Vücudumuzda Neler Oluyor! Bal Yediğimizde Bakın Vücudumuzda Neler Oluyor!