Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Fed Başkanı Powell, bugün Kansas City Fed'in ev sahipliğinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuştu.

Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirterek, şu sözleri söyledi:

- Enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefimize doğru ilerleyeceğinden emin olana kadar politikamızı kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetindeyiz.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,04 azalarak 451,39 puana geriledi.

Birleşik Krallıkta FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 artarak 7.338,58 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kazanarak 7.229,60 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07 artışla 15.631,82 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,49’luk yükselişle 28.208,45 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,139 azalışla 1,079 seviyelerinde seyrediyor.