Dolar, Euro Ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Fiyatları.... 24 Kasım'da Döviz Türlerin Alış Ve Satış Fiyatları...

Döviz kuru sürekli olarak takip edilmektedir. Döviz kuru anlık olarak değiştiği için çok sayıda insan da bu değişimleri dikkatle izlemektedir. Peki 24 Kasım 2023 günü döviz kurunda dolar, euro ve sterlin kaç TL'den değer buldu? İşte güncel döviz kuru...

Dolar, Euro Ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Fiyatları.... 24 Kasım'da Döviz Türlerin Alış Ve Satış Fiyatları...
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Dolar, euro ve sterlin en çok merak edilen döviz kuru türleridir. Bu nedenle çok sayıda insan dolar, euro ve sterlinin kaç TL olduğunu merak eder. Dünya piyasasındaki ve Türkiye'deki hareketlenmelere göre fiyatları sürekli değişen döviz kuru anlık olarak yükselip düşmektedir. Bu şekilde hızlıca değiştiği için sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekir. 24 Kasım günü dolar, euro ve sterlin kaç TL olacak? 

Dolar, Euro Ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Fiyatları.... 24 Kasım'da Döviz Türlerin Alış Ve Satış Fiyatları... - Resim : 1

24 KASIM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,83

Dolar Satış: 28,86

Euro Alış: 31,36

Euro Satış: 31,47

Sterlin Alış: 35,94

Sterlin Satış: 36,14

24 KASIM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,86

Dolar Satış: 28,87

Euro Alış: 31,51

Euro Satış: 31,54

Sterlin Alış: 36,22

Sterlin Satış: 36,23

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