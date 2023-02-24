Halk TV'nin yalanını Ulusal Kanal sahada çürüttü
Ulusal Kanal Muhabiri Yalçın Semir Akarsu, Hatay'dan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Akarsu, Halk TV'nin "Hatay'da hastane yok" yalanını, Doç. Dr. Eray Çınar ile sahada çürüttü.
Yalçın Semir Akarsu, Halk TV'nin "Hatay'da hastane yok" yalanına Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar ile cevap verdi.
Hatay'da 9 adet sahra hastanesi olduğunu belirten Çınar, "Hatay'da devlet hastanesinde olması gereken tüm imkanlar var" dedi.
Çınar, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için gezici ekibin de hizmet verdiğinin altını çizdi.
# hatay