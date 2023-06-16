Köylüler tapulu arazileri için mücadele ediyor
Ulusal Kanal muhabiri İlyas Gümrükçü ve Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Cenk Özdemir, Samsun Ladik'te tapulu arazileri için mücadele veren vatandaşlar ve Tatlıcak Derneği yetkilileriyle buluşup onlara destek verdi.
Ulusal Kanal muhabiri İlyas Gümrükçü ve Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Cenk Özdemir, Samsun Ladik'te tapulu arazileri için mücadele veren vatandaşlar ve Tatlıcak Derneği yetkilileriyle buluşup onlara destek verdi.
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