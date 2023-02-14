"İkinci Deprem ekiplerimizi enkaz altında bıraktı" Malatya Belediye Başkanı Ulusal Kanal'a konuştu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Ulusal Kanal'a konuştu. Gürkan depremin ilkinde koordine olduklarını ama ikinci depremle birlikte kurtarma ekibinin enkaz altında kalmasıyla, tekrar ekip oluşturmak zorunda kaldıklarını belirtti.

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Ulusal Kanal Muhabiri Devrim Aşkın Karasoy, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile görüştü. Selahattin Gürkan, depremin ilk anından beri diğer belediyelerin siyaset gözetmeden yardıma koştuğunu söyledi. Tarihte eşi görülmemiş bir deprem olarak nitelendiren Gürkan, şöyle devam etti

Bizim acil Afet durumuna karşı organize olmuş arama kurtarma ekiplerimiz saat 5 gibi bütün enkazların başında arama kurtarma faaliyetlerine başladı. Bir diğeri de kış şartlarının ağır olması, -10 derecede çalışma usulü, diğer taraftan da kar ve tipi döneminin içerisinde olmamız da durumu zorlaştırıyor. Biz tam adapte olduk ve vatandaşlarımızı enkaz altından çıkarmaya başladığımızda 13:24’te 7.6 şiddetinde bir deprem daha oldu. Bunların büyüklüğü ve şiddetler arasında farka baktığımız zaman yere yakın olması ve üst üste gelmesi daha yüksek bir seviyeye getirdi. İkinci depremle birlikte enkaz altında çalışmakta olan arama kurtarma ekiplerimiz enkaz altında kaldılar. Bu sefer yeni bir ekip kurup onları çıkartmak ve ekiplerin üzerinden o korkuyu atmak kolay olmadı. 
# malatya # malatya deprem # Selahattin Gürkan

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