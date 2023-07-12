Muğla Milas'ta orman yangını!

Milas'ın Güvercinlik bölgesinde saat 15:08'de orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan ekipler müdahale etti. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat olayın ayrıntılarını Ulusal Kanal ekranlarından açıkladı.

Milas'ın Güvercinlik bölgesinde saat 15:08'de orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan ekipler müdahale etti. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat olayın ayrıntılarını Ulusal Kanal ekranlarından açıkladı.

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