Şener Üşümezsoy tek tek anlattı! Depremle ilgili aklınızda tek bir soru kalmayacak

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Oğuz Polatbilek'in sunduğu Hafta Sonu programına katılarak Türkiye'nin deprem gerçeği ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Üşümezsoy, Kahramanmaraş merkezli depremlere neden fay hatlarına daha önce dikkat çektiğini belirterek şunları kaydetti:

- Fay hatlarının biri Türkoğlu - Erkenek arasında, ikincisi buradan Islahiye'ye, Islahiye'den Kırıkhan'a. Antakya yerle bir oldu fakat fay kırılmadı orada. Stresi aynı Sisam Depremi'nde Bayraklı'nın yıkılması gibi. Bir de kırılan faydan stres aktarımı olduğunda yeni fay kırılıyor.

Arap plakasının kuzeye doğru gittiğine dikkat çeken Üşümezsoy, Arap levhasının Kuzey Anadolu Fayı'nı sıkıştırması ile makas şeklini aldığını belirtti.