Anayasa Mahkemesi, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, partinin hesaplarına konulan blokeyi kaldırma kararı aldı. Karar oy çokluğuyla alındı. Buna göre seçim öncesi HDP 539,5 milyon TL hazine yardımı alacak.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin sözlü savunmasının 11 Nisan'a ertelenmesine karar verdi.

Ulusal Kanal Haber Müdürü Sezer Özseven, Günlük programına konuk olarak Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararını değerlendirdi. Özseven, konuyla ilgili "AYM, HDP'nin seçim çalışmasını başlattı" dedi.