Ulusal Kanal, İran'ın enerji merkezinin kalbinde | Gürkan Demir aktardı

Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir, İran'ın enerji merkezinden son gelişmeleri aktardı. Gürkan, ABD'ye meydan okuyan beyaz perde hakkında da bilgi verdi.

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Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir, bölgeden son gelişmeleri aktardı. Demir, 17. Uluslararası Direniş Film Festivali'nden bahsederek ABD'ye meydan okuyan beyaz perde hakkında bilgi verdi.

Demir, İran'ın enerji merkezine giderek, İran'da yaptırıma rağmen çarkların döndüğünü belirtti.

# Gürkan Demir # iran

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