Ulusal Kanal'a Youtube'da büyük ilgi

Geçen hafta internet korsanları tarafından saldırıya uğrayan Youtube hesabımız güvenlik için yayına kapatılmıştı. Youtube hesabımız tekrar yayına açıldı. Ulusal Kanal videoları Şubat ayında Youtube'da 35 milyon 600 bin kez izlendi. 13 milyon 800 bin kişi Youtube'da Ulusal Kanal videolarını izledi.

Ulusal Kanal Youtube hesabı büyümeye devam ediyor.

Geçen hafta internet korsanları tarafından saldırıya uğrayan Youtube hesabımız güvenlik için yayına kapatılmıştı. Youtube hesabımız tekrar yayına açıldı.

Ulusal Kanal Youtube hesabından Ulusal Kanal canlı yayınını izleyebilir, Ulusal Kanal programlarını ve uzman isimlerin açıklamalarını Youtube kanalımızda bulabilirsiniz.

Ulusal Kanal videoları Şubat ayında Youtube'da 35 milyon 600 bin kez izlendi. Tam 13 milyon 800 bin kişi Youtube'da Ulusal Kanal videolarını izledi.

Sadece Şubat ayında 49 bin 663 kişi Youtube kanalımıza abone oldu.

Şimdi hedefimiz 1 milyon aboneye ulaşmak.

Ulusal Kanal'a abone olmayı unutmayın.

Haberde sınırları geçmek, yorumda ufuklara açılmak için Ulusal Kanal'a tek tıkla abone ol: https://youtube.com/channel/UC6T0L26KS1NHMPbTwI1L4Eg?sub_confirmation=1

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