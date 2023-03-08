Deprem bölgelerinde yardım faaliyetleri | İlyas Gümrükçü aktardı

Ulusal Kanal Muhabiri İlyas Gümrükçü, deprem bölgelerinden biri olan Antakya'dan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Gümrükçü, çadır kentte gönüllü olarak depremzedeler ile ilgilenen öğretmen Nazan Akbulut ile konuşarak bölgedeki son durum ile ilgili bilgi aldı.

Ulusal Kanal Muhabiri İlyas Gümrükçü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

Gümrükçü, bölgede gönüllü olarak depremzedelere yardım eden öğretmen Nazan Akbulut ile konuşarak deprem bölgelerinde yapılan yardımlar ile ilgili detaylı bilgi edindi.

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