Üniversitelerde FETÖ temizliği ne zaman başlayacak? İlker Yücel Ulusal Kanal'da değerlendirdi

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, katıldığı Ulusal Kanal Hafta Sonu Ana Haber'de önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Yücel, Şamil Tayyar'ın her fırsatta milli kuvvetler arasında bazı problemler yaratmaya yönelik özel çabası olduğunu söyledi. Yücel, Şamil Tayyar'ın "Atatürkçüleri 15 Temmuz ile ilgili yargılayalım" sözlerini hatırlatarak, 15 Temmuz gecesi Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ı hedef alan açıklamalar yaptığını söyledi. Yücel, ayrıca Şamil Tayyar'ın Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e yönelik açıklamalarını ve kumpas davaları süresinde FETÖ'nün ateşli savunucusu olmasını da hatırlattı.

Yücel, Prof. Dr. Ali Gür'ün Şamil Tayyar ile ilgili anlattıklarının kendilerinin gördüğü Şamil Tayyar ile örtüştüğünü belirtti.

Yücel, AK Parti'nin FETÖ ile mücadeleyi yapamadığını söyledi. Yücel, "Cumhurbaşkanlığı etrafında küçük bir grup bu mücadeleyi yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Yücel, "FETÖ üniversitelerde bir tehdit makamında" dedi. Yücel, 2019'da Aydınlık'ta yaptıkları Edirne'deki üniversitedeki FETÖ yapılanmasını da haber yaptıklarını hatırlattı. Yücel, "YÖK ne yapıyor? 2019'da Bedirhan Önem ile ilgili yaptığımız ilk haberde YÖK'ün devreye girmesi lazımdı. Şimdi ceza aldıktan sonra da devreye girmedi." dedi.

Yücel, Aydınlık Gazetesi'nin duruşmaları takip ettiğini söyledi. Yücel, Bedirhan Önem ekibinin faaliyetlerini de tek tek sıraladı.

Yücel, Bedirhan Önem'in Şırnak'ı terk ettiğini söyledi. Yücel, Aydınlık'ın Bedirhan Önem'in haberini ilk yaptıklarında AK Partili bir yöneticinin kendilerine gelip Bedirhan Önem'i kurtarmaya çalıştığını söyledi.

Yücel, FETÖ gibi örgütlerin yapılandığını belirtti. Yücel, eylülden itibaren akademide bir temizlik yapılması gerektiğini söyledi.

Yücel, FETÖ'den firar eden Yetiş Ahmet'in itiraflarını hatırlatarak, "Biz daha bu itirafların onda birini yayınladık. Sadece doğruluğunu teyit edebildiğimiz bilgileri yayınladık."

İlker Yücel, Aydınlık'ın yazdıklarının peşine siyasi iradenin peşine düşmeleri gerektiğini söyledi. Yücel, AK Parti'de FETÖ'yle mücadele edenler ve FETÖ'yle barışma ümidi olanların olduğunu söyledi. Bülent Arınç'ın FETÖ'yle barışma ümidi olan kanadında olduğunu belirtti.

Yücel, Aydınlık Gazetesi olarak yakında yeni isimler açıklayacaklarını söyledi.

Yücel, AK Parti'nin FETÖ ile ideolojik mücadele veremediğini söyledi. AK Parti'nin burada bir netleşmeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Yücel, "Siz NATO'cu olursanız FETÖ'yle mücadele edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Yücel, "FETÖ Süleymancıların ve Menzilcilerin içerisinde kamufle olmuş durumda" ifadelerini kullandı. Yücel, "AK Parti içerisinde FETÖ'yle mücadelede en kararlı ismin Erdoğan" olduğunu söyledi. Yücel, Metin Külünk'ün ifadelerini de hatırlattı.

Yücel, Erdoğan'ın ekonomide milli tutum sergileyememesinin FETÖ ile mücadeleyi zaafa uğrattığını aktardı. Yücel, "AK Parti o mücadeleci çizgisini terk ederek mevzi kaybediyor" ifadelerini kullandı.

Yücel, "AK Parti FETÖ temizliğine uygun kadrolarla yönetilmiyor" dedi. Avrupa Birliği'nin terörle mücadele yasasının değiştirilmesi teklifine de değinen Yücel, "bu terörle mücadeleyi zayıflatmak demektir" ifadelerini kullandı. Yücel, "AK Parti'nin AB hayaliyle terörle mücadele kanununu mu değiştirecek Meclis'te?" sorusunu ortaya attı.